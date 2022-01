Gap lança em janeiro "Mickey & Family Moments", uma nova coleção com a Disney, na qual o Mickey se torna a estrela indiscutível de todos os estilos.

Num estilo muito característico da Gap, esta coleção inclui sweatshirts, camisolas e fatos de treino com um logótipo criado exclusivamente para esta ocasião, que une estas duas marcas icónicas. A coleção está disponível no website da marca em Portugal, em gap.com.pt.

"Mickey & Family Moments" oferece peças essenciais e acolhedoras, tais como camisolas de algodão 100% orgânico, sweatshirts e conjuntos de fato de treino a condizer, com 23% de poliéster reciclado.

É uma coleção intemporal de looks básicos, com um design divertido, para toda a família, e para todas as idades, desde bebés, crianças, até aos adultos.

Roupa confortável para o dia a dia, perfeita para criar um total look monocromático do Mickey. Nesta coleção destacam-se os tons neutros, com uma predominância de verde, cinzento, preto e vermelho.

"Mickey & Family Moment” foi criado com o propósito de fomentar o vínculo familiar e estabelecer uma maior união, para que todos possam vestir-se da mesma coleção e usufruir de um inverno mágico.