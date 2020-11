A Princess Grace Foundation USA anunciou uma linha exclusiva de máscaras faciais costuradas à mão, de edição limitada, inspiradas nos looks icónicos de Grace Kelly para a temporada festiva que se aproxima, com o objetivo de ajudar a apoiar a comunidade criativa.

As máscaras foram criadas exclusivamente para a Fundação por Paul Tazewell, vencedor do Prémio Princesa Grace, figurinista do musical "Hamilton", vencedor de um Tony Award e designer convidado do próximo filme "West Side Story", do aclamado realizor Steven Spielberg.

As máscaras de edição limitada apresentam três designs inspirados nos momentos fashion mais memoráveis de Grace Kelly no cinema - "Janela Indiscreta"; "Dial M for Murder" e "To Catch a Thief".

Máscara inspirada no look da Princesa Grace Kelly no filme "Janela Indiscreta" by Paul Tazewell créditos: Princess Grace Kelly Foundation USA

As requintadas máscaras podem ser obtidas através de uma doação à Fundação - de 100 dólares por máscara - e os rendimentos irão apoiar diretamente o programa de bolsas de artes cénicas da Fundação Princesa Grace e colocar fundos essenciais diretamente nas mãos de tantos artistas merecedores nesta altura crítica.

Estas máscaras exclusivas estão a ser costuradas à mão pelos artesãos da comunidade de figurinistas da Broadway que perderam os seus empregos devido à COVID-19.