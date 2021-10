Neste regresso à normalidade, a passerelle Bloom volta a assumir grande protagonismo no programa do Portugal Fashion. No 1.º dia de desfiles foi possível conhecer o trabalho de sete marcas e designers que estão a emergir na moda portuguesa. ARIEIV, AHCOR, Huarte, Marcelo Almiscarado, Maria Carlos Baptista, Rita Ibs e Vítor Dias são os nomes que representam, nesta edição, o apoio do Portugal Fashion às novas gerações de criadores.

O primeiro jovem designer a apresentar as suas propostas foi Vítor Dias, vencedor da 1.ª edição do Concurso de Ecodesign Bloom Portugal Fashion by Famalicão Cidade Têxtil. Como o nome indica, tratou-se de uma competição que premiou novos criadores cujo trabalho revelou especial sensibilidade ambiental e preocupações sustentáveis. O concurso foi organizado pelo Portugal Fashion em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, contando ainda com o apoio do CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal. O prémio final era, justamente, a possibilidade de participação no 49.º Portugal Fashion, no quadro do projeto Bloom.

Mais tarde, teve lugar o desfile coletivo Bloom Upload, plataforma que reúne designers numa fase muito inicial dos seus percursos. Desta feita, vão ser revelados os trabalhos de AHCOR, Huarte e Rita Ibs. Seguiram-se os desfiles dos vencedores do Concurso Bloom powered by Sonae Fashion, Maria Carlos Baptista e Marcelo Almiscarado. Com o apoio da Sonae Fashion, o Concurso Bloom é uma competição aberta a jovens designers de moda, tendo em vista a sua formação profissional, promoção pública e integração no mercado de trabalho.

Aos oito finalistas do concurso é dada a oportunidade de apresentarem criações suas no Portugal Fashion, o que aconteceu na 47.º edição do evento. Já os dois vencedores receberam, cada um, 4.000 euros para desenvolverem coleções para as estações outono/inverno e primavera/verão e apresentarem-nas nas 48ª e 49.ª edições do Portugal Fashion, em março/abril e outubro de 2021. O último desfile Bloom esteve a cargo da marca ARIEIV, criada pelo designer José Pinto em 2017.

De resto, não faltam exemplos de jovens criadores que, depois do tirocínio no Bloom, consolidaram as suas carreiras e hoje pontificam no calendário principal do Portugal Fashion. São os casos de David Catalán, Estelita Mendonça, Hugo Costa, Inês Torcato e Susana Bettencourt, aos quais se somam, pela primeira vez nesta 49.ª edição, a marca Unflower e a jovem designer Carolina Sobral.

O público volta a fazer vibrar a passerelle do Portugal Fashion em quatro intensos dias de moda, a terem lugar maioritariamente na Alfândega do Porto. Ao todo, estão previstos 35 desfiles e apresentações primavera/verão 2022 de quase 50 marcas e criadores. O calor humano torna, pois, a estar presente no evento organizado pela ANJE, embora esta 49.ª edição vá ter também transmissão live streaming, através do novo portal do Portugal Fashion e numa emissão conduzida pela atriz Joana Barrios.

Hoje, dia 14 de outubro, voltamos a ter na passerelle propostas com origem em África, mas também a apresentação da nova coleção de Inês Torcato – uma jovem designer que tem tido amplo reconhecimento no mundo da moda. Jovens são também Nuno Miguel Ramos, que participa pela segunda vez no evento, e Ana Sousa e Joana Braga, as duas designers responsáveis pela Unflower, marca que transita do Bloom para a passerelle principal. O dia encerra com as propostas de Ernest W Baker, Katty Xiomara e Marques'Almeida.

Acompanhe todas as novidades desta 49ª edição do Portugal Fashion aqui.