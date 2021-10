No mês da marca própria, a Auchan lança um novo catálogo onde é possível explorar todos os artigos de marca Auchan, desde produtos alimentares até acessórios para o lar, artigos de beleza e higiene e roupa. A gama Cosmia, marca de beleza e higiene, tem novos produtos a destacar.

Novos batons hidratantes diários com uma nova fórmula à base de óleos naturais, contando com o fator sustentável, através das embalagens plastic-free e 100% recicláveis.

Com a chegada do outono e do tempo mais frio, torna-se mais importante a hidratação constante dos lábios. Assim, a marca Cosmia oferece três soluções: hidratante neutro, reparador com proteção solar e toque de cor com frutos silvestres.

Batom Cosmia créditos: Auchan

Os novos séruns capilares Auchan oferecem o melhor cuidado para a finalização do tratamento do cabelo, sendo compostos por um conjunto de óleos, vitaminas e silicone, protegendo de agressões externas, como o sol e a poluição.

Os cabelos ficam mais saudáveis, hidratados, macios e brilhantes.

Serum Cosmia créditos: Auchan

A última novidade Cosmia é a aposta numa nova gama de perfumes – eau de toilette e eau de parfum - disponíveis para mulher e homem. Os aromas frutados, como o coco e o morango, são normalmente muito procurados.

Para manter a fragância durante mais tempo na sua pele, a Auchan deixa algumas dicas: borrifar o perfume na pele após o banho, não deixando de hidratar a priori a pele com creme hidratante, (sem cheiro preferencialmente), e não esfregar as zonas onde o perfume é aplicado.