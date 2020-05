A MISSES WHITE está em casa, com optimismo, com esperança e com serenidade. Tudo isto refletido em cada uma das suas peças.

A nova coleção, que está a ser lançada em drops, está repleta de luz, de suavidade e com a elegância a que já nos tem habituado.

Com novos tecidos e novas texturas, a MISSES WHITE, apostou maioritariamente em peças 100% algodão, e nos detalhes: bordado inglês, brocado, tecidos cortados a laser e popeline enriquecida.

Mas ainda haverá muitas outras novidades em breve, como coleções cápsula de cor e texturas cintilantes.