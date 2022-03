“Desde que lancei a marca que tenho vontade de desenhar peças que nos contem uma história de empoderamento feminino. Fui mãe e descobri esta capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo - ser cuidadora, desenvolver um projeto, manter um negócio. As mulheres à minha volta, todas elas referências de força e power, também me inspiraram muito”, avança a fundadora da marca.

Em ‘Ethereal Summer’ traz-nos essenciais que podemos levar na mala para qualquer praia do mundo ou usar num dia de calor na cidade. “Para mim é fundamental que as peças sejam versáteis e nos dêem a possibilidade serem usadas em diferentes situações e alturas do dia e da noite”, explica Carlota.

Na nova coleção descobrimos um coordenado às riscas, composto por camisa e calções, que pode ser usado em conjunto ou separadamente, com uns jeans e t-shirt, por exemplo. Há um pareo que pode cobrir um biquini na praia mas também pode ser interpretado como top ou vestido; e, por último, os biquinis, que são a grande novidade da marca para a estação quente e podem ser colocados de várias formas como se fossem peças diferentes.

Todas as peças surgem como uma continuidade da primeira coleção que quer definir-se pela sua intemporalidade. Encaixam neste universo estético da marca que é minimalista, vive de tonalidades suaves e materiais sustentáveis.

“Faz-me sentido pensar em peças que sobrevivam às tendências e às estações, que perdurem no tempo. Há uma exigência enorme com a seleção de tecidos que são, na sua maioria, reciclados. É mais responsável criarmos coleções para durar, produzir e comprar com consciência”, conclui a criadora.

Em nenhuma das campanhas da marca as fotografias são retocadas e são escolhidas pessoas ‘reais’. “A autenticidade interessa-me mais do que a fantasia. É o que quero transmitir às mulheres que se identificam com a minha marca”.