Chama-se Prada Paradoxe e é a expressão quintessencial da mulher Prada em todas as suas formas, fornecendo uma nova perspetiva sobre o enigma da feminilidade. É assim que a marca descreve a sua nova fragrância feminina que pretende celebrar uma mulher em constante evolução e difícil de definir.

Um dos aspetos que mais sobressai neste lançamento é o design do frasco do perfume que foge completamente do tradicional: um triângulo. O icónico logotipo da marca italiana serviu de inspiração para a criação do frasco que, devido ao seu formato invulgar, quando pousado em qualquer superfície fica sempre inclinado. Outro aspeto a notar é a tonalidade cor-de rosa coral da fragrância.

Três mestres perfumistas da Givaudan estiveram encarregues de criar este eau de parfum de aroma floral que dá a sensação de que está perto de um bouquet de flores brancas. O Prada Paradoxe tem como notas centrais o neroli e o jasmim e que combina o combina acordes de Ambrofix™ (um âmbar bioconvertido de origem natural usado em fragrâncias para homem) e o Serenolide™ (uma molécula de almíscar renovável criada específicamente para este fim) nas notas base.

Este lançamento é mais amigo do ambiente uma vez que os frascos e embalagens podem ser reciclados, existindo ainda a possibilidade do perfume ser recarregado.

Todas as embalagens trazem um código QR que permite que os fãs da marca possam ficar a saber mais sobre o Paradoxe e ainda ter acesso outros conteúdos, como experiências AR, filtros e conteúdo de bastidores.

Recorde-se que a atriz e ativista Emma Watson é o rosto deste novo lançamento.