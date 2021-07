As paisagens, as texturas e as cores do Mediterrâneo são uma parte intrínseca da essência da Hoss

Intropia. A natureza, como fonte de conhecimento e beleza, é uma fonte recorrente de inspiração em

todo o seu processo criativo. Porque mais do que uma marca de moda, é um estilo de vida baseado no respeito e preservação do meio ambiente. Portanto, 30% das suas coleções já são sustentáveis, entre as quais fibras recicladas, algodão orgânico e técnicas eco responsáveis.

Roupas de banho e acessórios sustentáveis

A primeira coleção de swimwear da marca demonstra o seu compromisso com o meio ambiente.

Todos os seus fatos de banho e biquínis foram confecionados a partir de fibras recicladas de poliamida de alta qualidade, reduzindo assim a produção desta matéria-prima e, como consequência, também o

consumo de água, energia e recursos naturais.

Biquínis com decote triangular, alças com acabamento em formato do folho e costas largas são alguns dos detalhes que tornam esta linha de banho tão especial. Estampados florais em tons de rosa para as mais românticas, desenhos étnicos para quem deseja viajar e ver o mundo ou designs minimalistas e elegantes, que pode funcionar bem como fato de banho ou como um body para um plano de verão.

Diferentes estilos para diferentes mulheres que também encontram o seu par na sua linha de acessórios

de algodão orgânico. Toalhas, páreos, bolsas de viagem e necessaires com estampados a condizer. Tudo

pronto para férias 100% ecológicas.

Algodão orgânico numa grande seleção de roupas e denim sustentável

Um tecido totalmente puro e biodegradável que pode ser encontrado nas mais variadas peças de roupa para esta estação. Vestidos, blusas, t-shirts, acessórios... Tudo feito inteiramente em algodão 100% orgânico para desfrutar do verão

Estampados, coloridos e com uma ampla seleção de cortes e silhuetas - Skinny, Flare, Bootcut, Wide, bermudas - a coleção de jeans não é apenas o guarda-roupa perfeito para qualquer mulher, mas também ajuda a cuidar do planeta. Graças à sua produção com JEANOLOGIA, líder mundial em tecnologias de fabrico sustentável, economias significativas são feitas no consumo de água, energia, produtos químicos e resíduos.

O valor do natural e do artesanal

A Hoss Intropia reflete essa dualidade entre vintage e contemporâneo, boémio e sofisticado. Um equilíbrio e um estilo de vida que se refletem diretamente no seu processo de criação. Por isso, cada uma das suas peças de vestuário foi cuidadosamente concebida e desenhada em Espanha.

Na sua busca incessante pelas melhores qualidades, muitas das peças são confecionadas com base em fibras naturais de origem vegetal ou animal. Fibras como linho, seda ou cupro que proporcionam melhor respirabilidade e isolamento térmico, além de toque e acabamento únicos.

A coleção já está disponível online desde 7 de maio.