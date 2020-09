A marca de roupa plus size Dia & Co anunciou uma nova coleção cápsula com a icónica marca de estilo desportivo, FILA.

A coleção cápsula exclusiva, parte da nova coleção Curve da FILA, está disponível através da Dia & Co e marca a primeira extensão da FILA até aos tamanhos grandes.

Com base em elementos de design de assinatura e logotipo da FILA, a coleção apresenta cinco itens exclusivos que incluem uma sweat de lã, um casaco com capuz colorido, dois pares de leggings com logo e uma t-shirt clássica com o logo com decote em V.