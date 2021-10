A Coleção Amelia é a mais recente novidade da Josefinas. Inspiradas em Amelia Earhart, ícone do feminismo e uma referência no mundo da aviação, as novas Josefinas estão disponíveis em três cores e são criadas à mão por mestres sapateiros e artesãos portugueses.

A marca de luxo Josefinas acaba de apresentar uma nova coleção. Constituída por três pares de loafers com franjas, a Coleção Amelia foi inspirada em Amelia Earhart, a primeira mulher a fazer um voo transatlântico a solo. A novidade destaca a sua coragem, ativismo e luta pelos direitos das mulheres.

Disponíveis em três cores – preto, bordeaux e rosa -, as Josefinas Amelia são produzidas à mão, por mestres sapateiros portugueses, especialmente para cada encomenda e com recurso aos materiais mais nobres.

Com frente quadrada, franjas em camurça genuína, um travessão em faux shearling fur (que nos relembra as golas dos blusões tradicionalmente usados pelos aviadores) e detalhes em metal dourado, as Josefinas Amelia unem elegância e conforto num par de loafers intemporal e muito feminino.

As novas Josefinas estão disponíveis exclusivamente online e têm o preço de 235€.