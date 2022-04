Em Lisboa, o corner abriu dia 30 de março e em Gaia abriu na sexta-feira, dia 1 de Abril, com jóias ideais para todas as ocasiões, versáteis e bonitas como a mulher portuguesa.

A Aristocrazy nasceu com a vocação para liderar a libertação da joalharia tradicional, tornando-a mais acessível, próxima do mundo da moda, das tendências do lifestyle.

A marca de joalharia é um claro exemplo enquanto marca pioneira e impulsionadora do setor, tentando evitar lugares comuns, marcando os seus próprios caminhos e saindo das ditas “normas”.

A mulher Aristocrazy é poderosa, atrevida, inquieta, cosmopolita e internacional. Tudo isso está perfeitamente representado em cada uma das jóias com designs poderosos, personalidade e identidade.

Este carácter aventureiro e inconformista é a razão pela qual a Aristocrazy continua a apostar em novos mercados, neste caso o português, através do El Corte Inglés. Uma estratégia de expansão internacional que visa democratizar a joalharia, aproximando seus designs exclusivos e de qualidade de mais pessoas, onde quer que estejam.