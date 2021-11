Após a introdução deste ano da loja com o novo Activist Workshop Maker Concept em Lisboa no CC Colombo, a The Body Shop lança agora a sua tão esperada loja online em Portugal para que possa comprar os seus produtos favoritos, bem como algumas novas adições emocionantes.

Uma força para o bem

A The Body Shop foi pioneira na filosofia de que os negócios podem ser uma força para o bem. A marca existe para lutar por um mundo mais justo e mais belo.

A história da The Body Shop começou em 1976 em Brighton, Inglaterra, onde a fundadora, Dame Anita Roddick, misturou à mão 25 produtos inspirados no mundo natural para vender na sua pequena loja. Mas Anita tinha ambições mais radicais. Ela queria construir uma marca que explorasse o ambiente natural com paixão, gentileza e curiosidade.

Ela queria começar uma revolução da beleza enraizada no amor. Anita tinha a missão de criar um negócio que nutrisse o espírito humano, inspirasse o ativismo e devolvesse mais do que tirava do mundo. E ela fez.

O poder dos negócios ativistas

Hoje, com 3.000 lojas em 80 países, The Body Shop tornou-se uma marca de beleza verdadeiramente global. Oferece cuidados com a pele, cabelo e maquilhagem de alta qualidade e inspirados na natureza, produzidos de forma ética e sustentável.

Meritxell Escarrá, Responsável de Marca e Ativismo da The Body Shop Iberia afirma: “O nosso novo site representa plenamente os valores da marca. O site permitirá que a The Body Shop se conecte com uma geração mais jovem através de produtos vegetarianos e sustentáveis ​​e pelo ativismo”.

Pode fazer compras online no conforto da sua casa ou visitar uma das 30 lojas em Portugal. Para além disso, o site também tornará mais fácil a todos aprenderem e localizar informações valiosas sobre a marca, desde as campanhas ativistas locais e como participar nelas, até o programa Community Fair Trade, ser uma empresa B Corp e iniciativas de sustentabilidade.

A certificação B Corp

Em 2019, a The Body Shop foi certificada como B Corp, juntando-se a um grupo seletivo de empresas cuja missão partilhada é promover mudanças sociais através de práticas de negócios éticas e sustentáveis.

A The Body Shop, juntamente com outras empresas B Corp em todo o mundo, convida a fazer negócios de uma forma que seja boa para as pessoas e para o planeta. Com a certificação, The Body Shop também passou a fazer parte grupo Natura, que é a primeira B Corp.

TBS FRIENDS

Quem se inscrever online no TBS Friends pode receber acesso a promoções especiais, as últimas notícias e manter-se informado sobre concursos e presentes especiais. Os membros também recebem um voucher de aniversário e acesso exclusivo a novos produtos e vendas futuras.

Para celebrar a inauguração da loja online, a The Body Shop oferece uma Camomile Sumptuous Cleansing Butter de 20 ml em cada compra e um presente de Spa grátis em compras superiores a 50€.

Para além disso, todos os pedidos têm portes grátis em compras superiores a 40€.