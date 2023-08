O franchising com mais de 200 unidades no Brasil, Argentina, Bolívia e, agora, também em Portugal desde 27 de julho, Sóbrancelhas abriu no CoimbraShopping, em Coimbra, no Piso 1.

Nesta primeira loja é possível ter acesso a serviços de design de sobrancelhas como epilação e threading, coloração, alisamento e brow lamination, uma técnica tendência.

O novo espaço dispõe ainda de outros serviços como manicure e pedicure, lifting e permanente de pestanas, dermaplaning facial, depilação a cera (corpo e rosto), limpeza de pele e ainda maquilhagem profissional.

O atendimento é realizado por ordem de chegada, não sendo necessária marcação.