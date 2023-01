Chama-se SPRY, é uma marca de activewear que nasceu em 2018 pela mão de três irmãos e é a nova aposta do Hotel Four Seasons Ritz que, a partir deste mês, vai passar a comercializar as suas peças no seu spa em Lisboa.

As peças da marca, que até agora estavam disponíveis em diversos estúdios de yoga, unidades hoteleiras de 5 estrelas e online, esta é uma boa oportunidade para todos aqueles que ainda não estão familiarizados com a marca possam conhecer, a vivo e a cores, as diferentes coleções da SPRY que se destacam pelas cores sóbrias e design simples.

"Quando o luxo que cada vez mais procuramos vem do interior de cada uma de nós, a Spry vem ano após ano, aperfeiçoando as suas coleções a fim de entregar peças de elevada qualidade e com um design intemporal para que cada vez mais possamos viver em equilíbrio com o que consumimos numa indústria de moda cada vez mais consciente sobre o desperdício", refere a marca em comunicado.

Porto é o nome da última coleção a chegar ao mercado que foi buscar inspiracão às "forças que se movem num silêncio discreto" e que está disponível em três cores distintas: preto, ameixa e verde azeitona.

