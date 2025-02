Durante todo o mês de fevereiro, o Lounge Almada Negreiros, no Ritz Four Seasons Hotel em Lisboa, oferece uma experiência única e requintada com o Chá da Tarde de S. Valentim "Paris Patchouli", uma edição limitada criada em colaboração com a Guerlain.

Trata-se de um verdadeiro tributo ao luxo e à sofisticação. Esta experiência reúne as iguarias mais delicadas, em tons rosa, elaboradas pelo Chef Executivo de Pastelaria Diogo Lopes, e é acompanhada pelos exclusivos produtos de beleza da Guerlain. Perfeito para um encontro romântico ou uma celebração entre amigos, o menu de doces inclui o Coração de avelã recheado com praliné de avelã, café e caramelo salgado, e a sofisticada tartelette de lichia e framboesa, entre outras maravilhas.

O chá é um convite para uma viagem sensorial a Paris, com produtos de beleza em tamanhos promocionais da icónica Guerlain. Inclui miniaturas da fragrância exclusiva L'Art & La Matière – Patchouli Paris e Jasmin Bonheur, bem como tamanhos de viagem da prestigiada gama Orchidée Impériale Gold Nobile, com o luxuoso sérum e o creme, para um toque de glamour e elegância.