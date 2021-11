Depois de várias experiências positivas a juntar Maray e B.Simple em lojas pop-up e mercados de moda e lifestyle e, considerando que o acompanhamento personalizado e a proximidade são características que dificilmente são compatíveis com o meio digital em que as marcas maioritariamente operam, surge a vontade de criar um espaço diferenciador, sofisticado e com um atendimento de excelência que valorize cada cliente.

Com personalidades opostas, que tanto as distinguem como unem, as marcas resultam na combinação ideal para mulheres que valorizam acima de tudo o conforto sem nunca comprometer a autenticidade.

Com o objetivo de comemorar este importante passo dado, Maray e B.Simple lançam uma nova coleção cápsula que, através da mistura entre cores serenas e vibrantes, reflete o ambiente de celebração

Assim, a Maray Store Edition para além de vestir os icónicos modelos Ayu e Blossom com peles que expressam a energia positiva do momento, inclui um novo modelo, o Focus repleto de cores e texturas.

Já a coleção de B.Simple, que utiliza o desenho geométrico e assimetrias para criar uma ilusão ao vestir, conta com peças em malha estruturada que se destacam pela utilização de três cores vibrantes e que transmitem ousadia: o azul-cobalto, o offwhite e o preto, destacando-se as camisolas Asymetric V Neck e Asymetric Round Neck e as calças Pleated Ankle e Wide Leg.

Unidas também pela consciência e respeito pelo meio ambiente, as marcas apostam na qualidade dos produtos – que se traduz em maior durabilidade, promovendo a slow fashion – mas também no desenho consciente das peças, pensado para que haja o mínimo desperdício possível.

Exemplo disso, a B.Simple, com um processo de produção 100% nacional em pequenas fabricas no norte do país, reaproveitou, na coleção deste ano, cores que estavam em stock parado no armazém como o Orange Clay, o Cobalt Blue e o Fiery Red.

Numa espaço especial e acolhedor, a loja Maray X B.Simple encontra-se na Rua Saraiva de Carvalho nº179A, em Campo de Ourique, com horário entre as 11h00 às 19h00.