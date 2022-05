Machine Gun Kelly e Megan Fox voltaram a dar nas vistas ao posarem juntos na passadeira vermelha dos Billboard Music Awards.

Para a ocasião, o músico e a atriz apostaram em visuais negros com pormenores em prateado.

No caso do artista, este usou um fato de Dolce & Gabanna com um blazer mais curto que continha cristais Swarovski.

Contudo, conforme evidencia a revista People, foi a manicura de MGK que chamou a atenção. A publicação nota que a celebridade usou diamantes de 10 quilates nas unhas, tendo ficado a manicura avaliada em 30 mil dólares, aproximadamente 28 mil euros.

A título de curiosidade, as unhas demoraram 10 horas a serem criadas e foram aplicadas em Machine Gun Kelly no domingo, pouco antes de ir à red carpet.

