Feita de pele verdadeira, esta seleção de acessórios Guess Luxe é perfeita para o look e para o toque final de luxo e versatilidade que completa o seu outfit.

A coleção de cinco modelos diferentes inclui uma tote clássica e estruturada, um formato descontraído, carteira envelope e, claro, a essencial mala de ombro.

Produzida em Itália, e feita em pele macia, a tote apresenta o logo icónico Guess em tecido. Esta mala grab’n’go ostenta uma silhueta estruturada com alças redondas e muito espaço para todos os essenciais do dia a dia, tornando-a ideal para a transição do dia para a noite. Apresenta-se numa paleta clássica que inclui laranja queimado, vermelho, merlot e azul claro.

Para um look casual contemporâneo, a mala elegante, e descontraída, é feita à mão em pele texturada e com uma bolsa a condizer. As pegas icónicas em bambu adicionam um toque de luxo, enquanto a sua estrutura faz desta mala tão moderna quanto prática.

Disponível numa variedade de tons apelativos, do natural nude, bege e marfim ao azul jeans, vermelho e preto.

O maravilhoso modelo de ombro é o mais recente must-have. Feita de camurça maleável com acabamento em pele, esta mala compacta apresenta uma alça ajustável e um detalhe decorativo, porém funcional, com o logo Guess dourado.

Combinando um toque retro dos anos setenta com o glamour moderno, este modelo aparece numa paleta que inclui conhaque, ferrugem, verde salva e azul jeans.

Para um toque marcante, o modelo em pele com efeito croco apresenta-se em formato tote estruturado ou formato envelope ultra chique.

Esta tote, feminina e espaçosa, é composta por um interior prático, e é embelezada pelo novo logo Guess em metal. A mala perfeita para a mulher ativa e sempre na moda, apresenta-se numa variedade de cores: verde, laranja, cordeiro e azul jeans.

Disponível desde o inicio da estação, os preços desta luxuosa coleção variam entre os €190 e os €450.