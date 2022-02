O resultado líquido da empresa cresceu quase 1.000 milhões de euros em relação ao ano de 2019, antes da pandemia de covid-19, segundo os resultados financeiros publicados pela Hermès.

A Ásia (45%) e a América (57%) foram responsáveis pelos maiores aumentos em termos de continentes relativamente a 2020 e 2019, enquanto a Europa regressou a uma posição de crescimento graças ao desenvolvimento de uma clientela local que compensou as perdas devido à queda no turismo.

As vendas de marroquinaria foram as mais importantes em termos do grupo, representando uma faturação global de 4.091 milhões de euros, embora proporcionalmente o maior aumento se tenha verificado no setor do vestuário e acessórios, mais 57,8%, para 2.219 milhões de euros.

Para este ano, o grupo mantém-se prudente devido à incerteza da situação sanitária, mas está “confiante” no futuro graças ao seu modelo de negócio artesanal, a uma rede de distribuição equilibrada, à criatividade das suas coleções e à fidelização da clientela.

“O grupo confirma o objetivo de aumentar o volume de negócios a taxas constantes e ambiciosas”, salienta a empresa no comunicado sobre os resultados financeiros.