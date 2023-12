Lançar uma coleção de joias feita à sua imagem e semelhança era um sonho antigo de Raquel Prates e que depressa começou a ganhar forma após conhecer a Terzihan.

“Esta pareceria nasceu no nosso evento de apresentação da marca em Portugal, em setembro de 2022, através de um sonho partilhado pela Raquel, que quisemos realizar”, afirma Gonçalo Pinheiro, um dos sócios da marca de alta joalharia turca em comunicado.

Passado praticamente um ano, o sonho tornou-se uma realidade com o lançamento da Terzihan by Raquel Prates: uma linha de joias da sua autoria concebida em parceira com a Terzihan. "Esta é uma coleção que sinto na sua totalidade; uma representação dos meus universos com uma maior maturidade. As várias etapas, desde o conceito, passar as peças do papel à tridimensionalidade, as dimensões, as cores, os ajustes e o trabalho manual dos materiais nobres, para que façam parte do momento especial de alguém", adianta a modelo e empresária.

créditos: Terzihan/Kat V photographer

O quadro Love Locked Out, pintado por Anna Lea Merritt como uma declaração de amor ao seu falecido marido, foi a grande inspiração desta coleção de design punk chic composta por diferentes peças em materias nobres: um colar, vários piercings, uns brincos pendentes e ainda um anel.

"A principal peça da coleção é um colar em ouro de 18kt e diamantes com a famosa lapidação princesa e ainda peças em esmalte com sete cores diferentes" pode ler-se. Recorde-se que todas as criações de alta joalharia foram feitas à mão no atelier da marca instalado em Istambul,

Descubra a coleção Love Locked Out da Terzihan by Raquel Prates na loja da marca lcalizada no número 247 da Avenida da Liberdade e em breve online.