A VIA Outlets, proprietária, em Portugal, dos centros outlet premium Freeport Lisboa Fashion Outlet (FLFO) e Vila do Conde Porto Fashion Outlet (VCPFO), escolheu Portugal, em concreto a capital lisboeta, como o destino de gravação da nova campanha de Primavera do grupo, que será divulgada pelos 11 centros outlet, em nove países da Europa.

As filmagens foram realizadas ao longo de dois dias, no final do mês de novembro, e percorreram vários locais icónicos da capital portuguesa, como a Ponte 25 de Abril, o Palácio da Ajuda, o Palácio da Justiça ou o Condomínio Twin Towers.

Veja aqui o vídeo da campanha:

O tempo agradável e os vários dias de sol e luz já tinham sido motivo para Portugal ser eleito como destino de filmagens no passado – mas esta é a primeira campanha que coloca a cidade de Lisboa em primeiro plano, como protagonista.

“É uma cidade que, de forma descontraída, sem esforço, cruza a herança histórica, um modernismo impressionante, e um pensamento progressista”, explica Lee Olivier, Morley Creative Director da VIA Outlets destacando, ainda, “a arquitetura esplêndida, o céu azul e os cenários lindíssimos.”

“Esta campanha está muito forte, elegante e dinâmica. Lisboa é há muitos anos, como sabemos, um destino favorito para a realização de campanhas internacionais e para nós é sempre um motivo de orgulho ver a nossa cidade representada” refere Catarina Tomaz, Diretora de Marketing centros VIA Outlets em Portugal.

As gravações contaram com uma equipa de 16 pessoas naturais de várias partes do mundo: do fotógrafo responsável, sul-africano a viver entre Lisboa e Londres, aos modelos portugueses, mas também provenientes do Reino Unido, Gana, Polónia, Grécia, Holanda, África do Sul e Espanha.

“Urban Behaviour” é o tema que dá o mote às campanhas de 2022, com o objetivo de celebrar a energia e o movimento da vida de cidade e a moda que sempre a acompanha.