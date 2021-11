O Vila do Conde Porto Fashion Outlet (VCPFO) acaba de anunciar a abertura de três novos espaços no último mês, sendo um deles o da Levi’s, que investiu numa ampliação, passando a ter a maior loja ibérica em outlet.

Presente no VCPFO desde 2009, a marca norte-americana tem agora mais de 390m2 prontos para serem percorridos por todos os que visitam o maior espaço da LEVI’s na Península Ibérica.

Por outro lado, também o design italiano de luxo reforça a sua oferta, com a marca Furla a apresentar-se num espaço totalmente remodelado e mais amplo, com 102m2.

Com um nome que poderia ser uma homenagem à cidade próxima que a acolhe, a Invicta é uma estreia no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, e traz propostas da alta relojoaria, apresentando coleções assim como edições especiais.

Ao longo do último ano, e com uma harmonização estética do espaço e do edifício, o VCPFO tem assistido à entrada de novas marcas. Assim, e apesar do contexto particular vivido nos últimos 2 anos, o espaço comercial tem assistido à abertura de lojas de reputadas marcas como a BOSS, Under Armour, Gant, Chicco, Lindt ou The Cosmetics Company by Estée Lauder, Swarovski, entre outras.

No total, no último ano, o Vila do Conde Porto Fashion Outlet contou com a abertura de 20 novas lojas e, ainda, com a estreia de quatro novos espaços na área da restauração.

Recorde-se que o VCPFO foi alvo de uma recente remodelação. O projeto conta com um espaço pensado para ser mais acolhedor, elegante e convidativo, num ambiente que ganha um novo conforto, ainda com novas áreas de lazer, com mobiliário de design, que convidam a uma pausa entre compras.