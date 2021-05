Originalmente inaugurada em 1851 como uma farmácia no bairro de East Village em Nova Iorque, a família fundadora de Kiehl's estabeleceu a missão de fornecer serviços personalizados e cuidados com a pele a toda a comunidade, utilizando as tecnologias mais avançadas e ingredientes altamente eficazes para ajudar a melhorar a saúde da pele.

Ao longo dos anos, a marca, que se destaca por desenvolver fórmulas inspiradas na natureza e cientificamente comprovadas, permaneceu fiel a esta missão e sempre priorizou a experiência do cliente. Conhecida pelo lema "Experimente antes de comprar", realiza diagnósticos de pele gratuitos feitos por especialistas em loja ou online com marcação, oferecendo no final três amostras indicadas na avaliação.

No seu 170º aniversário, a celebração começa com uma coleção comemorativa de edição limitada das fórmulas mais queridas e mais vendidas da marca.

Todos os clientes que utilizarem o voucher 170ANOS recebem dois produtos miniatura em qualquer compra até 15 de junho.