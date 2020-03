Ávida para a chegada dos dias longos e quentes que já deixam saudades, a Cantê rumou em direção ao país tropical, e aterrou em Trancoso na Bahia, onde idealizou a "Bonita", a sua nova coleção repleta de cores alegres e cortes muito femininos.

Mantendo o espírito cool e jovial que a caracteriza, a marca representou através desta aventura o que acredita ser a Alma Cantê e que reflete a essência da sua primeira embaixadora: a reconhecida Kelly Bailey.

Desejosa há muito de fazer parte desta experiência, a atriz partilhou momentos de genuína amizade e descontração com as modelos Mariana Kappa e Rita Mota, em cenários verdadeiramente paradisíacos, sob o olhar atento do fotógrafo Filipe Neto.

Cada recanto representa um desafio para transmitir o seu espírito exótico nos modelos Cantê, que se diferenciam pelos seus cortes, texturas e cores, que remetem para o imaginário brasileiro. Se nos estampados as peças Baiana e Umbu remetem automaticamente para caras de baianas, no que respeita aos formatos surgem diversas novidades, como os tops com mangas bastante girly.

Do verão italiano do ano anterior restaram os botões de madeira rústicos, que ao serem transportados para o continente sul-americano ganharam novas tonalidades garridas. Assim, na Bahia, onde as cores predominam, destacam-se os verdes – presentes na vegetação que circundam a Praia dos Nativos, Caraíva e Itapororoca onde foi fotografada a coleção –, mas também os lilases e rosas presentes em abundância nas coloridas casinhas rústicas do Quadrado, a praça central da cidade onde tudo acontece.

Mas não só de fatos de banho e biquínis se faz esta coleção, pelo que à semelhança dos anos anteriores a marca disponibiliza também inúmeros acessórios para completar o look, de que são exemplo camisas lisas e estampadas e t-shirts que têm bordado o nome da coleção.

Muitos outros produtos já são um habitual do verão Cantê e todos eles terão um twist, como os scrunchies, os fios e bolsas para óculos de sol, as bolsas de praia personalizadas com texturas e os sacos de praia em pano.

Embora fruto da memória das viagens vividas, a "Bonita" foi inteiramente produzida em Portugal e estará disponível na loja física e online a partir do dia 6 de março, sendo que serão ainda lançadas mais novidades até à chegada do verão.