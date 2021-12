Neste Natal, a Gap uniu forças com a super estrela pop a nível mundial e ícone cultural Katy Perry para realçar a importância do amor, da bondade e da aceitação com a sua nova campanha, ALL TOGETHER NOW

Concebido pelo Director Criativo da Gap Global, Len Peltier, e pelo famoso cineasta americano Mark Romanek, ALL TOGETHER NOW amplia o poder da música e da narração para transmitir um sentido de amor e alegria que une as pessoas.

A Gap destaca-se na interseção de cultura, moda e música, com o remix de Katy Perry de "All You Need Is Love", tornando o otimismo americano moderno da Gap mais vivo do que nunca.

Os Beatles lançaram "All You Need Is Love" em 1967, apenas dois anos antes da fundação da Gap em 1969, uma década cultural definida por representantes de mudança.

Vestindo os looks favoritos para este Natal, tais como as peças icónicas dos anos 90, incluindo a sweatshirt com o logotipo da Gap e capuz ou um casaco de ganga oversize, Katy interpreta o espírito inspirador de esperança e de união na época mais mágica do ano.

créditos: GAP

ALL TOGETHER NOW inclui a coleção de Natal da Gap, com uma grande variedade de peças icónicas sazonais para toda a família. Os looks exclusivos da colecção incluem pijamas de flanela a condizer para toda a família, conjuntos de lã e de ganga inspirados nos anos 90 e uma variedade de casacos reciclados e acessórios para o frio com cores e texturas brilhantes, perfeitos para misturar e combinar.

créditos: GAP

Uma grande variedade de peças de vestuário ideais para oferecer aos mais próximos neste Natal.

“Fico especialmente entusiasmada quando trabalho com marcas que fazem um esforço adicional para tornar o mundo num lugar melhor e mais feliz”, diz Katy Perry. “Recriar uma das canções mais reconhecidas e emocionantes dos nossos tempos com uma marca icónica como Gap, e uma mensagem tão especial e importante por detrás dela, tem sido um sonho”.