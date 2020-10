A Crocs, calçado confortável para mulher, homem e criança, anunciou uma colaboração inédita com a estrela internacional e vencedor de vários Grammys, Justin Bieber.

A coleção Crocs x Justin Bieber é inspirada no amarelo característico da marca de roupas pessoais de Bieber, Drew House, e inclui oito pins personalizados e idealizados para combinar com o seu bom humor e estilo descontraído.

A parceria com Bieber, um fã de longa data da marca e defensor da moda confortável, dá vida a mais uma colaboração autêntica da Crocs, cujo mantra "Come As You Are" defende estar confortável nos seus próprios sapatos.

Para divulgar esta parceria, Justin Bieber provocou os seus fãs nas redes sociais Twitter e Instagram com o desafio "Real or Cake?", quando cortou metade das suas Crocs amarelas que afinal era uma réplica muito realista das mesmas mas em formato bolo.

A coleção irá ser lançada globalmente a 13 de outubro e vai estar igualmente disponível no site The House of Drew, a marca de vestuário com a assinatura de Justin Bieber.