‘Souvenir’ é o nome da primeira coleção sem género de Juliana Bezerra, uma colaboração com Miguel Marques da Costa, fundador da marca C.R.T.D e da loja House of Curated.

“Em nove anos de marca tenho criado coleções muito femininas. Ainda que tenha alguns homens a comprar peças, as minhas clientes são sobretudo mulheres (ou quem compra para elas) e eu tinha a vontade de falar também com o público masculino. Já conhecia o Miguel, identificava-me com a estética dele, gostava da leveza dele - era o que eu procurava. A minha ideia foi convidá-lo para esta colaboração para criarmos juntos uma linguagem sem género, uma coleção para todos”, diz Juliana Bezerra.

“Começámos a trabalhar nesta coleção no início do verão passado. Reunimos inspirações de várias viagens que fizemos, de lugares que são especiais por diferentes razões - Ibiza, Rio de Janeiro, Quénia”, acrescenta Miguel Marques da Costa.

Nesta coleção descobrimos 33 pendentes (ou amuletos) que podem ser colocados separados ou em conjuntos em quatro malhas diferentes. Todas as peças estão disponíveis em prata e prata dourada, e algumas em prata oxidada - no total são 86 distintas que podem concretizar centenas de possibilidades.

“Todas as peças têm um significado: o macaco é uma referência a uma viagem à Tailândia; a libra vem de Inglaterra mas tem uma ligação ao Quénia (isto porque a Rainha Isabel II estava no Quénia quando soube que seria coroada); há as medalhas que dizem ‘I love Ibiza’ e ‘I love Rio’; o copo de vinho como símbolo de festa; a ametista vem do Brazil; a concha faz alusão ao oceano e a tesoura e o alicate são pistas para o universo masculino que é agora explorado nesta coleção”, explica Juliana Bezerra.

“As pessoas que as escolherem vão atribuir os seus próprios significados. Também temos números, um anel, um ponto de interrogação. É uma coleção de amuletos”, remata a joalheira.

A coleção 'Souvenir' já está disponível online em www.julianabezerra.com e no atelier da joalheira no número 2B da Rua Gonçalves Zarco, no Restelo.