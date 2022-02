Pouco tempo depois da notícia da separação de Kanye West se ter tornado pública, Julia Fox estreou-se na passerelle durante a Semana da Moda de Nova Iorque, segundo o Page Six.

A atriz, de 32 anos, abriu o desfile de LaQuan Smith com um vestido preto justo, com mangas compridas, gola alta e algumas aberturas na zona do peito que tornou a peça mais ousada.

"A Julia tem sido a minha miúda desde o primeiro dia", disse Smith ao WWD sobre a sua escolha para o desfile. "A Julia tem mostrado o seu apoio desde os meus primeiros dias", acrescentou, destacando o quanto são próximos.

Veja na galeria algumas fotografias de Julia Fox no evento de moda.

