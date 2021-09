A AORP – Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal promoveu no passado sábado, 18 de setembro, uma apresentação coletiva de marcas de joias portuguesas, na Embaixada de Portugal em Londres. O objetivo é posicionar a marca joalharia portuguesa junto da comunidade criativa e de moda londrina, integrando o calendário da Semana da Moda da capital inglesa.

“Jewellery Creative Connect” é o nome da iniciativa que apresenta seis marcas de joalharia contemporânea portuguesa, num formato interativo, em que seis reputados criativos de Londres serão convidados a interagir e dialogar com os designers e representantes nacionais. Uma troca criativa que será dinamizada e divulgada pela plataforma de moda High Fashion Talk, liderada pelo influente editor Iolo Edwards.

Na seleção de marcas portuguesas estão a Arte Nova Jewellery, Cinco, Fiordy Studio, Joana Mota Capitão Jewellery, Mesh Jewellery e Museu da Filigrana. Com uma vocação internacional inata, apostam no design contemporâneo e nos canais digitais para alcançar consumidores em todo o mundo.

Fiordy Studio créditos: AORP

“São marcas que aliam o saber-fazer português a uma visão contemporânea de negócio, encontrando no online a janela para alcançar novos públicos, à escala global”, adianta Fátima Santos, Secretária-geral da AORP.

Além das sinergias criativas, o evento será aberto a outros designers, compradores, líderes de opinião e jornalistas do universo da moda de Londres. “Já algum tempo que estudávamos formatos alternativos de promoção e posicionamento da joalharia portuguesa, com um objetivo muito claro de aproximação ao mercado da moda internacional. A pandemia veio acentuar essa necessidade e em junho promovemos um primeiro showcase em Milão, com a presença de seis marcas. Londres era um mercado muito ambicionado e finalmente concretizado. Em breve anunciaremos novos destinos”, acrescenta a responsável.

O evento, organizado em parceria com a agência inglesa May Concepts e a portuguesa Kind Purposes, teve ainda a colaboração de Miguel Bento, set designer português a residir em Londres, cuja carteira de clientes inclui marcas como Balmain, Burberry, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Hermés, Saint Laurent e Stella McCartney, entre outros.