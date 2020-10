A marca Coach lança a sua campanha de Natal de 2020 sob o mote "Holiday Is Where You Find It", com as estrelas Jennifer Lopez e Michael B. Jordan ao lado das suas respetivas famílias.

Criada durante os eventos únicos de 2020, a campanha destaca a crença da Coach na positividade, encontrando alegria nas pequenas coisas e procurando conforto na união e nas tradições familiares.

Na campanha podem ver-se Jennifer Lopez e Michael B. Jordan a celebrarem tradições novas e antigas, reforçando a mensagem que estas festividades são mais um estado de espirito, não importa como cada um está a comemorar este ano.

A campanha apresenta "famílias" do elenco, incluindo a mãe de Jennifer Lopez, Guadelupe Lopez, e os filhos Emme e Max Muñiz.

Jordan é fotografado a celebrar o Kwanzaa com os seus pais Michael A. Jordan e Donna Jordan, o irmão Khalid Jordan e a irmã Jamila Jordan-Theus.