A JD Sports vai abrir a sua nova loja no centro comercial UBBO, em Lisboa. A abertura está marcada para este sábado, dia 28 de agosto.

O espaço foi realocado e ampliado, representando a maior loja da JD em Portugal. Com este novo espaço, a marca inglesa líder em moda urbana, vai criar 21 novos postos de trabalho e fortalecer a sua presença em território nacional, onde já conta com 22 lojas.

A JD Sports no UBBO, centro comercial da Amadora (antigo Dolce Vita Tejo), abre no Piso 1, com uma superfície de 770m2 (entre loja e armazém), e conta com uma equipa de 39 colaboradores.

Com este novo espaço, que vai ser o maior da marca em Portugal, a JD vai apresentar as principais marcas urbanas e desportivas - Nike, adidas, Fila, Reebok, Puma, Vans, além de marcas próprias como Supply & Demand e Pink Soda.

Nesta nova loja, a JD irá apostar no lançamento de novas coleções de vestuário e calçado, algumas delas exclusivas, passando a ter novas áreas com artigos de vestuário para mulheres, júnior e criança.

A estratégia de crescimento da JD Sports para Portugal irá passar por aumentar ou realocar algumas lojas em espaços maiores, bem como, abrir novas lojas em mercados essenciais e estratégicos, apostando numa oferta ainda mais alargada de produtos das marcas mais procuradas.

Celebre a abertura da loja com influencers. E há ténis para sortear

A abertura da loja da retalhista britânica em Portugal - também presente em Vila Real, Viseu, Coimbra, Lisboa, Cascais, Sintra, Almada, Montijo, Portimão, Albufeira e Funchal – vai ser celebrada este sábado dia 28 de agosto .

Este evento contará com a presença de influencers e com um sorteio exclusivo que estará a decorrer durante a semana de abertura da loja – dia 28 de agosto a 4 de setembro. O sorteio, passará por participar num pequeno formulário que estará disponibilizado no Kiosk, na loja JD do UBBO.

Através de scan de QR Code e preenchimento do formulário, as pessoas que participarem terão a possibilidade de se habilitar a ganhar um par de ténis. Serão sorteadas 12 pares de sapatilhas para um vencedor que será contactado diretamente via whatsapp e e-mail pela JD.