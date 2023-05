Como defines a importância da rotina de cuidado de cabelo para a autoestima?

Eu acredito, porque o sinto, que a nossa beleza é algo que se deve nutrir diariamente, sem dúvida que ela nasce de “dentro para fora”: cuidarmos e entendermos as nossas emoções aprendendo a gerir as mesmas tem impacto direto na nossa pele e no nosso cabelo. Por outro lado, também não tenho a menor dúvida que a forma como nos olhamos ao espelho só irá trazer benefícios para a nossa saúde, que se reflete na nossa beleza. Também a forma como comemos impacta na qualidade da nossa pele e cabelo. E a forma como cuido do meu cabelo, neste caso em concreto também. Olhar ao espelho e ver um cabelo nutrido, com luz, vibrante e com ar natural é uma lufada de ar fresco ao nosso amor-próprio.

Como defines a tua rotina de cuidado de cabelo e quais os produtos que recomendas?

A minha rotina de cabelo é bastante simples e prática. E não é muito diferente da rotina que tinha antes, mas com a minha nova cor Nutrisse, a 7.3. Agora, que sou uma loura cor de mel, o que realça ainda mais a minha cor natural, o que faço é não lavar o cabelo todos os dias. Lavo quatro a cinco vezes por semana dependendo da intensidade do meu exercício físico. Tento sempre secar ao natural ou dou uma "secadela" e o resto seca naturalmente. Evito usar secador, embora use. Faço uma máscara de hidratação para cabelos pintados uma vez por semana e lavo o cabelo com shampoo e amaciador.

Produtos que tenho usado e adoro é o novo amaciador Ultra Suave porque não precisamos de o retirar. É só colocar no cabelo e deixar secar naturalmente ou usar secador. Para além de ser eficaz, o cabelo fica super macio, é uma forma de pouparmos água. E basta usar um bocadinho. Ou seja, dura mais tempo (risos). O próprio packaging tem menos 75% de plástico.

Que dicas tens para cuidar do cabelo danificado e como prevenir danos?

Cada cabelo tem as suas particularidades e eu acredito que, com a oferta que temos no mercado, é importante termos alguém que nos ajude a escolhermos os melhores produtos para o nosso tipo de cabelo. Como tal, tenho as minhas GreenBeauty Advisors, como costumo dizer (risos). Quando o cabelo está danificado tento sempre perceber qual a melhor máscara nutritiva, porque nem sempre as que estão na moda são as melhores para nós. Para prevenir, já que corro muito na rua, uso sempre um protetor solar de cabelo e evito secar com o ar quente do secador.

créditos: Divulgação

Como lidas com a pressão social em relação a "cabelos perfeitos" e quais as expectativas irreais que as pessoas têm em relação aos cuidados com o cabelo?

Eu acho que o cabelo perfeito é aquele para o qual nos olhamos e nos sentimos bem. Para isso é importante entendermos qual o melhor corte, cor e produto para nós de acordo com a nossa personalidade, gosto e características do nosso cabelo. Eu, por exemplo, adoro cabelos escadeados, mas a mim não me favorece porque tenho o cabelo muito forte e parece que a minha cabeça aumenta de volume. É importante sabermos olhar para um anúncio e perceber se aquilo vai encaixar em nós. Outro exemplo: já pintei o cabelo de castanho, uma cor linda mas que com o tempo percebi que não tinha muito a ver com a minha personalidade. Eu gosto, mas até acho que fico melhor com os louros. Parte por aí. E depois, claro, percebermos que a qualidade do nosso cabelo tem muito a ver com o estilo de vida que escolhemos ter: o que escolhemos comer, quantas horas e a que horas decidimos dormir, como gerimos o nosso stress,etc. Tudo conta para os ditos cuidados de cabelo e pele.

Que conselhos darias para encorajar alguém a praticar uma rotina de cuidado de cabelo regular e manter uma atitude positiva em relação aos resultados?

Já mencionei em cima, mas posso reforçar a mensagem: quando estamos alinhados no verdadeiro conceito de beleza natural percebemos que o mais importante não é agradar os outros ou o que estamos a ver num anúncio ou até mesmo o que vemos numa figura pública, mas sim o que vai fazer com que eu, na minha individualidade, me sinta empoderada e confiante. Cada uma de nós tem o seu padrão, os seus gostos. Cada uma de nós tem a sua cor de cabelo e, por isso, vamos é perguntar a nós mesma o que nós realmente gostamos. E não o que os outros desejam que nós gostemos. Faz sentido? (risos).

Como um gesto simples de cuidado com o cabelo pode melhorar a confiança e autoestima?

Às vezes estamos em baixo, ou sentimo-nos mais tristes porque não nos andamos a mimar. Mimamos os filhos, o trabalho, a família ou um amigo que precisa de mais apoio e esquecemo-nos de nós. Esquecemo-nos que, antes de sermos mães, esposas e namoradas de alguém, somos mulheres que, para crescerem e evoluírem com sentido e propósito, precisam de desfrutar do processo e de estarem nutridas diariamente.

No ano passado coloquei de parte o meu lado mais feminino e dediquei-me muito ao trabalho. Andava exausta, porque não me mimei com simples gestos. Só me mimava com grandes feitos. E lembro-me perfeitamente de como me senti quando pintei o cabelo para esta cor: senti-me poderosa e até disse a duas amigas minhas: o Mundo precisa de me ver. Vamos sair para dançar (risos). O que quero dizer com isto é que, por vezes, só precisamos de um baton, um cabelo bonito e uma roupa simples e sensual e a forma como nos vemos muda logo. Nós mulheres podemos ser muito intensas e vibrantes. E por vezes esquecemo-nos.

O que é autocuidado para ti?

O autocuidado para mim só faz sentido se estiver alinhado na minha saúde e na saúde do Planeta. Gosto de saber que todos os produtos que escolho para o meu cabelo, para a minha pele de rosto e corpo, não são apenas para me colocar bonita visualmente, mas que me possam nutrir através dos minerais que as fórmulas que apresentam. E, igualmente importante, saber que a forma como eles foram feitos respeitam a Natureza, o ambiente em que vivemos. O nosso amor-próprio deverá ser sempre alimentado por atitudes de sustentabilidade com a nossa saúde e meio ambiente. Esse é o segredo da nossa GreenBeauty: cuidar sempre para não comprometer a nossa saúde e a saúde da nossa comunidade.

Que outros gestos de autocuidado tens que recomendes a outra pessoa?

Gestos de amor-próprio: todos os dias, ao final do dia, reflito sobre as minhas emoções. E quando me sinto zangada comigo, falo para mim com auto-compaixão. Como se falasse para a minha melhor amiga. Todos os dias celebro. Mesmo nos piores dias, há sempre coisas boas a acontecerem. Se estivermos atentas, temos uma enorme capacidade para controlar os nossos pensamentos. Deito-me e acordo sempre à mesma hora. Regular o ciclo circadiano promove enormes benefícios para a nossa saúde mental e emocional. Bebo a água que o corpo me pede. Hidratação é vida para uma pele bonita. Como a pensar nos nutrientes que os alimentos me dão. Quando comemos comida de verdade, há toda uma riqueza de nutrientes que entra no corpo que evitamos muitas idas aos hospitais, farmácias e na compra de produtos XPTO. Movo-me. Fomos feitos para praticar atividade física. Não promovam o sedentarismo. Apanho Sol todos os dias, 15 minutos, na hora de almoço. A Vitamina D é vida para a imunidade. Suplemento-me de acordo com o resultado das minhas análises ao sangue.

Tudo isto, aplicado de forma consiste, traz-me bem-estar e torna-me mais forte para enfrentar adversidades. Tudo isto promove o amor que eu tenho por mim, venha quem vier.