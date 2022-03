Numa nova edição de peças de investimento, a Primark Edit primavera-verão 22, centra-se na elevação das silhuetas quotidianas em peças premium, que irão manter a sua qualidade estação após estação.

Intemporal e sofisticada, a coleção apresenta básicos sazonais que irá querer usar, “re-style” e voltar a usar. A clássica camisola branca, a camisola intemporal às riscas e a mais recente gabardine, são os clássicos de assinatura do último lançamento Primark Edit.

Feitas de algodão 100% orgânico, de excelente qualidade e com o preço de 12€, as camisolas têm um aspeto e um toque de luxo. Já a gabardine bege é feita com uma mistura de Tencel™, oferecendo o "oversized fit" perfeito, complementado pelos botões de concha de tartaruga.

Ideal para usar com camadas de roupa e com a capacidade de fazer com que qualquer look pareça sem esforço. Estes são básicos simples, concebidos através de uma fabricação melhorada e detalhada, sem o rótulo do preço.