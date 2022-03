Fernanda Velez, organizadora de várias edições de sucesso do já conhecido Mercadito, traz este ano ao coração de Lisboa Spring Pop Up na Embaixada LX nos dias 26 e 27 de março.

Trata-se de um evento com entrada gratuita na Embaixada LX, em pleno Príncipe Real, onde a influenciadora e empresária reúne as coleções de verão das marcas presentes na sua loja, a FV Concept Store, e ainda de outras marcas convidadas que se juntarão num fim de semana de compras e de muitas novidades.

Assim, nos dias 26 e 27 de março, pode contar-se com a presença das marcas residentes das já habituais Kaoâ Shop, Buzina, Mary G World, IT Shoes, ISTO, HLC, Latitid, Dot, entre outras. Além disso, vão estar também presentes, marcas convidadas como Suuim, Kin Beachwear, Aida Home Living, Bento Concept ou Umbra.

Cuidadosamente selecionadas, as mais recentes peças de cada marca estarão disponíveis para venda no espaço. O Spring Pop Up acontece sábado, entre as 12h e as 20h, e domingo, entre as 11h e as 19h.