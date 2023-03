O que é representa para ti seres escolhida como embaixadora daquela que é a maior feira de beleza da Península Ibérica?

Para mim é muito engraçado porque já vou à Expocosmética há muitos anos. Ainda tenho bastante presente, hoje em dia, daquilo que senti quando entrei na feira [pela primeira vez]. Na altura estava a começar o meu percurso na carreira da maquilhagem e lembro-me de ver as marcas, os expositores e de automaticamente pensar: 'Eu vou vingar. Eu vou conseguir e vou conseguir ao ponto de um dia ser eu naqueles cartazes da Expocosmética'. Lembro-me que, na altura, até disse isso a uma amiga que foi comigo. Ela desatou-se rir e disse: "Ai, Inês, és louca". Na altura fiquei chateada e a pensar, 'Mas porquê? Porque é um sonho tão impossível de cumprir?" E o que é certo é que, 13 anos depois, tenho esta união fantástica com uma feira de peso, com bastante reconhecimento ao longo dos anos e agora estarem estes dois projetos unidos - o Beauty Masters e eu enquanto embaixadora - deixa-me super feliz pela história que traz a nível pessoal.

Self Love é o tema deste ano. De que forma é que a beleza e o amor próprio andam de mãos dadas?

Acho que a beleza e o amor próprio são um ser só. Ou pelo menos deveriam ser porque para mim não há nada mais bonito do que nos amarmos e termos confiança. Uma pessoa confiante e que se ame, seja homem ou mulher, é automaticamente bonita. Na verdade, é um conceito que existe no mesmo habitáculo e é algo com que cada vez mais me identifico. O empoderamento, principalmente das mulheres, é uma ferramenta. Da mesma maneira que nós aprendemos a falar, a andar, a sorrir, também temos de aprender a nos valorizar, empoderar e validar. Estamos numa sociedade que, durante anos, foi muito castradora principalmente com as mulheres, e isto foi algo que passou de geração em geração. Uma mulher confiante quase que era mal vista há uns tempos, enquanto um homem confinate era símbolo de poder, de virilidade, de algo muito sexy. E hoje em dia, felizmente, estamos a quebrar todos esses tabus e fico feliz por também conseguir contribuir [para essa mudança de mentalidade] de que uma mulher pode ser superfeminina, ser poderosa, ser confiante e ter atitude.

Isto são tudo coisas que se trabalham e enquanto mãe de uma menina quero muito passar-lhe a ideia de que se, em certos momentos, ela quiser ser frágil pode ser e que é ok. Mas quero também que ela seja poderosa e confiante, porque sei que isso é o que nos faz feliz. Acho muito bonito a Expocosmética este ano trazer exatamente o self love. É quase como o terminar de um ciclo ao unir-se com o Beauty Masters em que o conceito é mesmo esse: é um dia inteiro cheio de palestras com os masters de cada área em que o objetivo final é empoderar a mulher.

Ao longo de três dias, os visitantes podem contar com uma programação diversificada onde se inclui a 2ª edição do Beauty Masters. No que consiste este evento 100% da tua autoria que se vai realizar no dia 2 de abril?

Este é um projeto que já tinha na minha cabeça desde 2015. Sonhava em fazer um evento muito virado para a maquilhagem e para o cabelo e este ano dei por mim a pensar 'Vamos escavar um pouco mais. Vamos pegar nesse limão e espremê-lo ainda mais'. Então achei que fazia todo o sentido este evento ser muito focado na área da beleza e dar-lhe esse toque, que para mim o torna muito mais interessante, que é o empoderamento. Nestes últimos dois anos, por várias situações tanto a nível pessoal como profissional, tive que me construir novamente enquanto mulher. Passei por uma separação, passei por dois abortos, passei por muitas coisas que me puseram num local de fragilidade e então entendi que tinha que me fortalecer e comecei uma jornada de self love. Procurei os melhores especialistas e, para me cultivar, tudo o que lia e consumia ao nível de educação visual era focado na parte do empoderamento e no final destes dois anos sinto que sou uma mulher completamente diferente. Sinto-me verdadeiramente empoderada, tenho um amor por mim gigante e como foi um processo tão bom queria muito ensinar outras mulheres a como o fazerem e a sentirem-se como eu me sinto.

Até porque esse é um processo que vai evoluindo e no qual vamos trabalhando...

É um trabalho diário. Hoje em dia, adoro quando ando na rua e me sinto superconfiante. Sinto que estou mesmo a celebrar-me de uma maneira super saudável, superpositiva e gostava mesmo muito de ensinar isso às outras mulheres. Desde que comecei a passar por toda esta mudança, sinto que tenho contagiado todas as minhas amigas e familiares do sexo feminino mais próximas. Eu própria vejo diferença nelas. Então pensei 'Se consigo impactar estas pessoas que estão no meu círculo mais próximo, então não seria incrível se conseguisse impactar mais e mais mulheres?' Então foi aí que começou esse meu gosto de, efetivamente, tornar as mulheres em seres poderosos, porque nós já o somos. Nós somos poderosíssimas. A sociedade é que nos comunicou o contrário. Nós temos o poder de que, se quisermos, podemos ser frágeis, mas é um poder e temos que o entender como tal. Tem sido uma paixão muito grande que tenho vindo a descobrir e, para mim, o Beauty Masters é o somar disso tudo. É uma reunião daqueles que que eu considero os melhores masters de forma a resumir este processo de empoderamento e torná-lo numa experiência super poderosa em que a mulher quando entra e quando sai sente-se efetivamente outra. E esse foi o feedback que nós tivemos depois da nossa primeira edição em Lisboa. Já recebemos testemunhos maravilhosos de pessoas que se despediram ou mudaram de emprego porque sentiam que, realmente, mereciam mais.

Outras das surpresas deste ano é a apresentação uma masterclass de maquilhagem lecionada por ti e uma talk dedicada ao empreendedorismo feminino com dicas práticas para a criação de negócios. O que os visitantes podem esperar destes dois momentos?

No primeiro momento vamos descortinar alguns mitos de maquilhagem. De uma maneira muito prática e muito simples vamos entender certos passos da maquilhagem, quais são as tendências, o que é que realmente não passa de um truque viral e que a maneira como se deve fazer as coisas é da forma tradicional. Vamos desmistificar algumas coisas sobre este tema principalmente porque vivemos numa era em que o acesso à informação é muito grande e em que, rapidamente, vemos diversos vídeos em que ficamos super confusos. Há quem diga que o corretor é antes, há quem diga que o corretor é depois e agora, ainda para complicar, há quem diga que podemos misturar água com o corretor. Isso tudo só veio complicar e não facilitar o entendimento da maquilhagem. Por isso, a minha masterclass vai ser nesse sentido.

Depois vamos ter uma talk de empoderamento, mais até de business, em que vou contar os meus desafios, falar do meu percurso profissional e o que é que eu considero que são os meus grandes desafios enquanto empresária do mundo da beleza. Como é que descobrimos um bom fornecedor, como é que fazemos a seleção da nossa equipa.... Tenho a certeza de que muita gente que vai lá estar também passa por eles.

Em termos de trends, quais são as principais tendências de beleza para este ano que consideras que merecem destaque?

A maquilhagem, tal como a moda, é cíclica. Se em 2015 estávamos numa era Kylie Jenner em que tudo o que fosse muito fake era o que se queria - era a base de reboco de alta cobertura, era o overlining em que se traçava os lábios de maneira muito exagerada, os batons líquidos mate, as pestanas postiças e o eyeliner marcadíssimo - hoje em dia estamos cada vez mais na procura de maquilhagem com efeito natural. Estão super na moda os lip tints e os cheek tints, que são pigmentos que acabam por tingir naturalmente o rosto. É engraçado porque durante anos andamos a tapar as sardas e agora andamos a fazê-las.

É toda uma febre nas redes sociais...

É sarda com caneta, é sarda com spray, é sarda com escova de dentes, é sarda de toda a maneira. Há cada vez mais uma procura pelo look da Lagoa Azul, lindo, maravilhoso, mas super natural. Acho que é isso que atualmente está em voga: uma pele super luminosa, que parece que não tem base, super hidratada e isso, sinceramente, é muito mais a minha praia até do que há uns anos. Acho que também tem havido uma grande consciência na procura de coisas que realmente são boas para nós. A consumidora já não coloca uma base só porque gosta do efeito, mas porque realmente quer ver as suas capacidades e as suas características: se é algo bom para a sua pele, se hidrata, se protege. Se antes se colocava Coca-Cola, óleo Johnson ou o creme da lata Nivea para ir para a praia, hoje em dia quase que nos barramos de uma em uma hora com 50+ só para não ficarmos com mais rugas. [risos] Para além de haver um maior conhecimento e um maior acesso ao mundo da beleza, também há uma maior preocupação e uma busca pela naturalidade.

No fundo realçar a nossa beleza natural...

Exatamente. Nós trocamos o pensamento de "Tenho muitas borbulhas por isso preciso de uma base de alta cobertura" para "Tenho muitas borbulhas, então preciso cuidar da minha pele para depois camuflar com uma base de baixa cobertura." Acaba por ser um plano de ação muito mais inteligente do ponto de vista de uma empresária. Em vez de pormos um tapete por cima do problema, vamos tratar dele e depois colocamos um tapete se assim o entendermos.

A Mocho Academy e a Mocho Beauty são duas das mais de 250 marcas que vão marcar presença neste evento. De que forma é que descreves a tua marca e de que forma é que se diferencia de todas as outras?

Para além de ser embaixadora e ter o Beauty Masters, para mim é um orgulho ter também um stand onde vou ter duas marcas representadas: a Inês Mocho Academy e a Mocho Beauty. A Academia foi na verdade o meu primeiro projeto e foi assim que começou toda esta minha aventura, tanto no mundo da beleza como no mundo empresarial. No nosso stand vamos ter ativações muito giras, vamos ter lá a nossa equipa que irá fazer demonstrações, maquilhagens e trocar algumas ideias com as pessoas que nos visitarem. Como é óbvio, vamos ter condições especiais para quem adquirir os nossos cursos durante os três dias da feira. Condições que não se vão repetir e que são um exclusivo da Expocosmética, por isso quem tiver interesse em tirar formação connosco que nos vá visitar.

Em relação à Mocho Beauty esta é uma marca que eu gosto de pensar que é diferente porque é pensada por uma profissional e enquanto profissional entendo muitas vezes a sua exigência, mas também tenho a visão de uma completa makeup junkie que é o meu caso. Há muitas profissionais que gostam muito de maquilhar, mas não são fãs de se maquilharem. Posso dizer que adoro maquilhar, adoro maquilhar-me, adoro maquilhagem, adoro o cheiro da maquilhagem, adoro o ato de maquilhar, por isso sou completamente apaixonada e fascinada por todo este processo. Espero que a minha marca transmita toda esta paixão, todo este carinho e todo este respeito pela consumidora com a promessa de que vamos sempre trazer produtos nos quais acreditamos a 200%.

Apesar de o sexo feminino ser o teu público-alvo, a verdade é que, cada vez mais, vê-se que a beleza não é uma área exclusiva das mulheres. Há cada vez mais homens a investir em rotinas de beleza e a preocupar-se com a sua pele e com o seu aspeto. Em relação aos cuidados masculinos, o que é que os homens não podem perder nesta 26ª edição?

No [Inês Mocho] Loft até temos bastantes clientes homens, mas efetivamente é um salão, portanto o ritual de fazer a barba - que me fascina imenso - não fazemos. O Beauty Masters é exclusivo para mulheres, mas a Expocosmética não é exclusiva para mulheres até porque temos muitos profissionais da área da beleza que são homens, por isso também vai ser algo bastante benéfico para eles. Mas cada vez mais, e ainda bem, estamos a ter um homem cada vez mais consciente com a sua imagem, que é o primeiro impacto que temos de alguém. E acho que é superinteligente da nossa parte, e que ultrapassa a parte da futilidade, nós conseguirmos manipular a nossa comunicação, a nossa imagem, da maneira como nós queremos. Da mesma maneira que eu gosto de falar, de controlar as minhas palavras, dizer aquilo que eu quero, da forma que eu quero e ser bem interpretada, acho que, cada vez mais, temos essa consciência de que ao trabalharmos a nossa imagem temos controle total dessa comunicação que é paraverbal.

Que dicas darias a quem vai pela primeira vez à Expocosmética? O que é que os visitantes devem privilegiar nesta feira?

A minha dica número um, que foi uma coisa que não fiz, é levar calçado confortável porque a feira é para palmilhar. Apesar ser um recinto muito bem controlado, efetivamente há muitos stands para visitar, por isso fazemos muitos percursos. Em segundo lugar, acho que também é proveitoso para quem está a começar nesta área levar o seu cartão de visita para trocar contactos. Levem um caderno para tirarem apontamentos e decorarem que cartão pertence a que pessoa. Acontece muito as pessoas ficarem tão entusiasmadas por estarem a trocar contactos, que enfiam os cartões todos no saco e no final já não se lembram quem é quem. Então, nada melhor do que irem preparados para quem é um novo profissional. Levem um caderno, levem clipes e cada vez que receberem um cartão, anexem-no com um clipe ao caderno e fazem uma memória visual do que se passou. Assim é muito mais rápido conseguirmos associar o cartão à empresa que visitamos ou ao profissional.

Para além do Beauty Masters e da tua talk, em termos de programação quais consideras serem outros momentos imperdíveis?

Acho que é muito importante passarem pelo site da Expocosmética e verem o programa no Instagram. Além de eu estar lá, vai haver mais momentos de interesse das mais variadas áreas. É uma feira gigante, com muita informação e quando se chega há muita coisa a acontecer e às vezes perdemos o foco do que realmente nos levou lá. Da mesma maneira que aconselho a levarem um caderno, devem apostar na organização, disciplina e foco. Assim, dessa maneira mantém-se organizados e há um programa a cumprir.