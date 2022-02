Esta coleção de edição limitada é inspirada no espírito da série e no seu guarda-roupa icónico e apresenta dois novos designs, The Hunting, uma bota de cano médio disponível em preto e verde azeitona, e The Chasing uma bota de cano alto, disponível em Preto, Verde Azeitona e Camel.

The Chasing créditos: Hunter x Killing Eve

Estes designs resistentes e práticos combinam estilo com funcionalidade e foram criados para apreciar o ar livre e explorar o desconhecido - reinterpretando os temas fortes e ousados da série. As botas Hunter são por excelência um ícone de estilo global há décadas, tornando a marca perfeita para uma colaboração com a série, atraindo o seu público.

The Hunting créditos: Hunter x Killing Eve

Proteção, inovação e detalhes especiais são as palavras-chave desta coleção cápsula, em que cada modelo é feito a partir de couro Stetson impermeável, borracha natural leve e nylon reciclado balístico com um forro vegan também reciclado.

A bota de cano médio tem uma parte em couro e outra parte superior de nylon, e tem uma alça de tornozelo removível com uma bolsa, perfeitamente dimensionada para itens essenciais.

Ambos os estilos são finalizados com a nova sola chunky de alta aderência da Hunter feita a partir de borracha certificada pela FSC.

A coleção será lançada exclusivamente com a SSENSE e globalmente em Hunterboots.com, no dia 7 de fevereiro.