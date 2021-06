Este 21 de junho é o primeiro “International Free Feet Day” (em tradução livre, o Dia Internacional dos Pés Livres) de sempre.

A icónica marca de calçado brasileira quer que todos recebam da melhor forma o tão aguardado verão. Então, coloca os seus sapatos e meias de lado e deixa os seus dedos sentirem o benefício.

A pandemia tem feito com que as pessoas optem pela liberdade de usar roupas mais casuais, tanto em casa como no escritório, e o que poderá ser mais libertador do que um calçado aberto? A Havaianas completa o 60º aniversário no próximo ano.

A marca convidou várias empresas internacionais para participar no “Free Feet Day”, como a Moche, ISDIN, Urban Sports Club, Ei Energía e IDEA Spaces no caso de Portugal, fornecendo gratuitamente chinelos para funcionários e influenciadores em todo o mundo.

Guillaume Prou, presidente da Havaianas EMEA, diz: “Nos nossos escritórios, todos usamos Havaianas durante o verão. Para nós é a melhor forma de trabalhar, com conforto e estilo, e, como já vimos tantas pessoas a usar os nossos chinelos para trabalhar a partir de casa, por que não incentivar todos a trabalhar em modo Havaianas, mesmo no escritório?"

A Havaianas vai apresentar todos os pés livres nas redes sociais no dia 21 de junho, então, porque não participar?