A campanha interativa mostra o apoio contínuo da marca à comunidade LGBTQIA +, onde se contam as histórias individuais das caras conhecidas e onde se incentiva outros a partilhar as suas próprias através de uma aplicação web recém-desenvolvida.

A campanha apresenta, entre outros, a atriz e cantora americana Michaela Jaé Rodriguez, o influenciador mexicano Héctor Trejo, a atriz dinamarquesa Sus Wilkins e o ator, modelo, artista, ativista e YouTuber americano Chella Man.

Além disso, vários funcionários da própria H&M aparecem na campanha e partilham as suas perspetivas pessoais e inspiradoras sobre o que o Pride significa para eles.

As histórias contadas na campanha são de amor e ódio, de crescer e surgir, de encontrar o amor verdadeiro onde quer que se seja e de celebrar o direito de todos serem eles mesmos.

Apresentando pessoas de diferentes continentes, idades, identidades de género e orientações sexuais, a campanha "Além do Arco-íris" visa inspirar os indivíduos a partilhar as suas próprias histórias e apoiar os valores fundamentais de diversidade, igualdade e transparência que são o coração do Orgulho.

"Beyond the Rainbow" - campanha H&M

Um dos aspetos adicionais interessantes da campanha é uma aplicação web que utiliza tecnologia inovadora, permitindo que qualquer pessoa use um scanner no seu smartphone para identificar padrões do arco-íris nos seus arredores. Anteriormente, a tecnologia de reconhecimento de imagem nunca foi capaz de reconhecer cores, tornando esta inovação a primeira do seu género.

Ao scanear qualquer bandeira do arco-íris Pride - de bandeiras reais a donuts arco-íris, ursinhos de peluche, roupas e muito mais - os utilizadores são levados para a página da campanha onde histórias verdadeiras de diversos indivíduos da comunidade LGBTQIA + são reveladas. Também podem assistir a vídeos, utilizar filtros do Instagram e partilhar as suas próprias histórias do Orgulho nas redes sociais.

A tecnologia foi criada para mostrar um ponto importante - que o verdadeiro significado do Orgulho é mais do que apenas as cores da bandeira, é a soma total de todas as histórias pessoais dos membros LGBTQIA +.

Além da campanha, a H&M USA vai apoiar The Trevor Project, a maior organização mundial de prevenção de suicídio e intervenção em crises para a comunidade LGBTQIA +, igualando o valor das doações feitas à organização durante uma campanha especial em junho.

Pode visitar TRVR.org/HereForPride para saber mais sobre a sua importante missão e participar na sua campanha "Here".