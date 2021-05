A marca heliophilia é para todos os que sentem uma felicidade imensa em andar descalços, em pisar areia e sentir os raios de sol... para os que adoram viajar e conhecer novos lugares. É para as filhas do sol, aquelas que sentem uma sensação única e inexplicável sempre que estão em contacto com o sol. Este foi o mote para a criação da marca que nasceu pelas mãos da Instagrammer Joana Carreira, onde todas as peças são inspiradas em lugares, pessoas, por sentimentos e pela natureza.

Esta primeira coleção é inspirada em Bali, viagem que mais marcou Joana, não só pelo amor que ganhou pela ilha, mas também pelo estilo de vida, pelas pessoas e por todo o ambiente. A coleção é composta por sete peças (Ubud, Uluwatu, Nusa, Gili, Lombok, Ganguu e Bali Nights), em quantidades limitadas, produzidas com materiais escolhidos a dedo e onde cada uma delas representa um lugar em Bali.

Os preços das peças variam entre os 112€ e os 230€ e pode adquiri-las no site da marca aqui!