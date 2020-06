Inspirada no universo dos festivais, a Havaianas apresenta 5 novos modelos cheios de personalidade, que refletem duas tendências chave da cultura festivaleira: boho chic e rock.

A "Boho Girl" é inspirada nos looks coloridos, nas franjas e no croché, enquanto que a "Girl Band" tem um estilo mais rock, com tiras, correntes e espigões metálicos.

Clique na galeria para conhecer os novos modelos:

O modelo Slim Rocky apresenta tachas proeminentes nas famosas tiras mais finas e na parte de trás da sola.

As franjas são imprescindíveis para a próxima temporada. Por isso, o modelo Slim Fringe, com franjas de tecido ao longo das tiras conferem a este estilo um aspeto retro inspirado nos anos 70.

Presentes em todos os lookbooks e blogues de moda, os pompons adicionam um toque divertido a cada look. As Slim Boho apresentam uma tira de tecido com pompons coloridos bordados à mão e são ideais para um passeio pela cidade.

A olhar para a tendência das sandálias tipo pulseira de tornozelo, as Slim Festival apresentam bonitos pins de metal e pedras no centro da tira central da sandália e das tiras de tornozelo adicionais. Um estilo que reinventa o chinelo tradicional.

O Freedom Chains apresenta uma tira de slingback de forma elegante, que dá um toque distinto ao seu estilo. Correias drapeadas graciosamente a partir do centro das tiras dão um toque mágico a estas sandálias que vai poder usar de dia ou de noite.

