"Que a Força esteja contigo." Esta é uma frase que todos os cinéfilos, até mesmo os que não são admiradores de ficção científica, conseguem atribuir ao franchise Stars Wars. Consciente da sua popularidade pelos quatro cantos do mundo, a Havainas criou uma coleção inspirada na saga criada por George Lucas.

Esta coleção é composta por três chinelos distintos que contém os desenhos de diferentes personagens dos filmes Stars Wars que agora podem ir consigo para todo o lado este verão: Storm Trooper, Darth Vader e Boba Fett.

Devido à sua numeração abrangente - que vai do 23 ao 46 -, pode ser usada por todos os membros da família e sempre em segurança graças à sua sola anti-deslizante.

créditos: Havaianas

A coleção não poderia estar completa sem uma gama de acessórios à altura onde se incluem um porta-moedas (18€) com o formato do Darth Vader e uma pequena bolsa (21€) onde pode levar todos os seus essenciais de verão. Esta contém um desenho da personagem Yoda rodeada de estrelas que brilham no escuro.

A coleção Havaianas Stars Wars, que é um exclusivo online e com preços entre os 18 e os 30€, já está disponível online.