Os lábios são uma das zonas mais sensíveis e delicadas do nosso rosto, pelo que é essencial prestar a devida atenção e cuidados adequados de forma a satisfazer as suas necessidades. Também a passagem do tempo se faz sentir nos nossos lábios e tende a manifestar-se sob a forma de perda de volume e o aparecimento de rugas.

Há muito que tomamos consciência da necessidade do uso diário de protetor solar facial. Contudo, tendemos a esquecer-nos de outras zonas que estão tão ou mais suscetíveis a queimaduras solares como os lábios. O uso de um protetor labial com fator de proteção solar não só ajuda a hidratar e nutrir os lábios, como também fornece a proteção solar necessária contra os raios solares e previne o envelhecimento da pele. "A pensar nisso, os Laboratórios Babé apresentam o seu mais recente lançamento: Protetor Labial Invisible SPF50, um stick labial transparente de alta proteção e resistente à água", informa a marca em comunicado. "Com uma textura hidratante e nutritiva de longa duração, esta novidade repara os lábios e proporciona uma ação calmante, graças aos Ésteres de Jojoba e à Manteiga de Karité. Já o Esqualeno proporciona hidratação e controla a produção excessiva de sebo, enquanto o Óleo de Abacate nutre e restaura a função barreira da pele", acrescenta. Testado dermatologicamente, o Protetor Labial Invisible SPF50 oferece uma proteção solar de amplo espectro UVA/UVB, luz azul e IR-A. PVP: 5,10 euros