Para ajudar a apoiar e criar consciência para as iniciativas do The Trevor Project (a maior organização mundial de prevenção de suicídio e intervenção em jovens LGBTQ), a Guess Watches criou uma coleção de relógios com o tema do arco-íris, incluindo cinco relógios coloridos, como um tributo à bandeira LGBTQ.

A #WornWithPride celebra e capacita a socialização e a autoaceitação em torno da comunidade LGBTQ. Este ano, a Guess Watches irá doar 25.000 dólares ao Projeto Trevor.

O estilo exclusivo da coleção #WornWithPride apresenta uma caixa com revestimento azul forte e um anel superior impresso em arco-íris numa bracelete de silicone branca lisa.

WornWithPride, Guess Watches créditos: Guess Watches

Nos EUA, mais de 1,8 milhão de jovens LGBTQ consideram seriamente o suicídio a cada ano. O Trevor Project trabalha para salvar vidas de jovens, fornecendo suporte gratuito e confidencial através da linha telefónica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, serviço de chat e mensagens de texto.

A organização também gere o TrevorSpace, o maior site de rede social de espaço seguro do mundo para jovens LGBTQ, onde também desenvolve programas inovadores de educação, pesquisa e defesa de direitos.

A coleção #WornWithPride está disponível em guesswatches.com