Motivada para oferecer soluções para todos os tipos de alopecia, a Insparya desenvolveu as suas próprias inovações tecnológicas que cobrem toda a gama da saúde capilar, desde o diagnóstico até ao procedimento, acompanhamento e formação das suas equipas. O Grupo Insparya desenvolveu a sua própria técnica de transplante capilar, que é a base do sucesso dos milhares de transplantes capilares efetuados pelos seus profissionais. Com o próprio centro de investigação no Porto, o Insparya Science and Clinical Institute, o Grupo tem vindo a investigar e desenvolver novas ferramentas e dispositivos de acordo com as necessidades dos pacientes, de modo a obter melhores resultados ainda mais rapidamente.

“Na Insparya estamos empenhados em desenvolver as ferramentas de trabalho que permitam um progresso contínuo no processo de transplante capilar. Para isso, investimos na investigação e desenvolvimento de soluções tecnológicas que melhorem diariamente o processo de transplante capilar e a sua qualidade”, explica o Carlos Portinha, Chief Clinical Officer de Insparya.

O BotHair UltraPlus é um dispositivo único e exclusivo desenvolvido no Insparya Science and Clinical Institute, com o objetivo de melhorar diariamente o processo e a qualidade do transplante capilar. Como explica o Carlos Portinha, "este novo dispositivo de extração, armazenamento e implantação de unidades foliculares (microrganismo produtor de cabelo), desenvolvido no Instituto Clínico e Científico Insparya, é um dispositivo disruptivo, que efetua uma extração ainda mais precisa das unidades foliculares, de modo que a aspiração e preservação possam ser feitas de imediato até ao passo seguinte".

“Desta forma, elimina-se uma das etapas do transplante, evitando a manipulação da unidade folicular, reduzindo o risco de a danificar, o que poderia comprometer a sua vitalidade e reduzir a sua capacidade de produzir novos cabelos no futuro, para além de reduzir o tempo de transplante”, acrescenta.

“Além disso, com o multi-implantador que faz parte do BotHair UltraPlus, as unidades foliculares são implantadas com menos manipulação, mais precisão e rapidez, garantindo os melhores resultados e diminuindo o tempo de implantação até 5 vezes em comparação com as técnicas alternativas”, diz.

Outro exemplo de inovação tecnológica aplicada à saúde capilar é o facto da Insparya estar a desenvolver uma nova aplicação de formação imersiva utilizando a realidade virtual. Segundo o Carlos Portinha "um dos objetivos da aplicação de formação em Realidade Virtual é transmitir a sensação táctil real de operar um doente. Por conseguinte, a aplicação reproduz o mais fielmente possível à cabeça de um doente com alopecia típica”.

A aplicação requer uma programação com um calibre específico para transmitir a sensação táctil. A programação permite transmitir todo o tipo de sensações ao profissional através do braço háptico: diferentes graus de morbilidade e dureza, rugosidade das superfícies, texturas, etc. Desta forma, a aplicação pode reproduzir com total precisão a sensação de trabalhar diretamente na cabeça de um paciente real.

“Com isto garantimos a melhor formação do nosso corpo clínico, assegurando a melhor qualidade de transplante desde o primeiro dia. Ao fim de um ano de trabalho, um médico da Insparya já tem mais experiência do que a maioria dos médicos que trabalham nesta área há anos. Com isto, aliamos a juventude, com toda a sua energia e dedicação, à experiência, que é muito importante em todas as áreas médicas”, afirma o Carlos Portinha.