No ano em que assinala os seus 90 anos de existência, a Lacoste decidiu pegar numa das suas peças mais icónicas e intemporais do seu catálogo e adaptá-la às necessidades dos tempos modernos. Estamos a falar do fato de treino que, com o passar dos anos, conseguiu tornar-se num item indispensável em qualquer armário.

"O fato de treino Lacoste surgiu nos campos de ténis de Roland Garros. Usado pelos jogadores antes e depois dos jogos, era sinónimo de desempenho. Estação após estação, entrou nos nossos guarda-roupas e hoje é usado como um uniforme diário. Versátil e sempre em movimento, é, mais do que nunca, um ícone que transcende culturas e gerações e um emblema que ao longo dos anos tem unido comunidades em todo o mundo", pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Ao redesenhar esta peça de vestuário desportiva, a marca teve a preocupação de criar três estilos de fato de treino que fossem confortáveis, se adaptassem a todos os gostos e, nas suas palavras, refletissem a verdadeira elegância desportiva francesa. Assim nasceram The Paris, The Sportsuit e The Jogger.

O The Paris proporciona a todos aqueles que o vestirem aquilo que a marca chama de "look tennis chic". Criado inicialmente na década de 1970, este modelo composto por calças retas e blusão com fecho de correr destaca-se pelos pormenores debruados, o corte ajustado e moderno.

O The Sportsuit, que foi buscar inspiração à extravagância do torneio Roland Garros nos anos 1980 e ao campeão de ténis Guy Forget, é um modelo em tafetá ultraleve que oferece um corte solto.

Já o The Jogger é confeccionado em algodão com pormenores sem costuras e um corte que permite que possa ser usado com outras peças no dia a dia.

Com preços a partir dos 80€, cada uma das diferentes gama é composta por peças como calças, sweathirts, blusões e calções que pode ser conjugadas entre si.

Este lançamento já está disponível online e nas lojas da marca espalhadas pelo país.