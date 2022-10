A Givenchy desenvolveu a Prisme Libre Skin-Caring Glow, uma base de cuidado de rosto que proporciona um acabamento natual e luminoso, tal como o Prisme Libre Blush, o pó de quatro cores que proporciona um efeito esculpido com um brilho saudável.

Agora, a Givenchy apresenta Prisme Libre Skin-Caring Mate, uma base com acabamento indetetável. "Combina uma fixação de longa duração, um efeito matificante luminoso, ao mesmo tempo que cuida da pele numa fórmula natural", explica a marca em comunicado.

"Com a Prisme Libre Skin-Caring Mate, a Givenchy revela uma base mate luminosa com 97% ingredientes de origem natural, oferecendo resultados excecionais: 24 horas de acabamento mate, 24 horas de correção, 24 horas de efeito blur e 8 horas de hidratação", acrescenta.

A fórmula única da Givenchy consegue conciliar os opostos: leve e suave, permite que a pele respire e viva, garantindo uma fixação duradoura, transferência limitada e resistência à humidade.

"Metade maquilhagem, metade skincare, a sua fórmula é composta por 82% de ingredientes skincare. Contém extrato de nasturtium, o ingrediente de assinatura das bases Prisme Libre, que promove a oxigenação das células da pele para aumentar o metabolismo celular, estimulando desta forma a luminosidade natural da pele. Ao mesmo tempo, a argila rosa e o extrato de urucum ajuda a fechar os poros, a reduzir imperfeições e melhorar o aspeto da tez. Por fim, os emolientes mantêm a pele hidratada", adianta.

Prisme Libre Skin-Caring Glow

35 tons

Prisme Libre Skin-Caring Mate está disponível em 35 tons diferentes. Cores naturais e frescas para combinar com todos os tons de pele e destacar as características e sub-tons naturais. A tez é aperfeiçoada e iluminada. Para um ritual completo de aperfeiçoamento da pele, a gama de cores de Prisme Libre Skin-Caring Mate foi desenvolvida em harmonia com os tons Prisme Libre. Cada tom corresponde a um dos seis quartetos de pó solto existentes. O Pó Solto Prisme Libre pode ser aplicado na zona T ou em todo o rosto após a aplicação da base para potencializar o efeito iluminador.

Todos os códigos gráficos de Prisme Libre estão refletidos no frasco da nova base: um design escultural com base quadrada e uma grande tampa perta com o selo 4G da Givenchy. O vidro tem uma aparência fosca, em concordância com o acabamento mate da fórmula.

"Tal como acontece com o Prisme Libre Skin-Caring Glow, esta embalagem única foi concebida tendo em mente a responsabilidade ambiental. O pump pode ser desenroscado e separado da garrafa para facilitar a reciclagem. Todas as embalagens contêm materiais reciclados: 72% de plástico (PCR2) na tampa e 15% de vidro reciclado de alta qualidade na garrafa", conclui a nota.