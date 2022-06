A GANT, marca de old sportswear com 73 anos, apresenta o lançamento da coleção cápsula de SS22 feita a partir dos icónicos tecidos Liberty – unindo o charme londrino ao estilo relaxed American sportswear.

A coleção de 13 peças é uma mistura contemporânea de vintage e Liberty prints que incorpora tecidos premium como a seda pura e a mistura de sedas, assim como a conhecida Liberty Fabric’s Tana Lawn™, que é um tecido fino e durável famoso pela sua leveza semelhante à seda.

“Trabalhar com uma marca como a Liberty Fabrics é realmente um prazer para a GANT” diz o Diretor Criativo Global, Christopher Bastin. “A forma como eles tratam o seu legado é a mesma forma como tratamos o nosso.” Bastin diz ainda: “Quando as pessoas pensam na Liberty Fabrics, pensam em flores, por isso, para esta coleção, mergulhámos a fundo no arquivo da Liberty Fabrics para perceber que outros padrões a marca tinha. O resultado é uma mistura eclética de padrões e silhuetas que se inspiram no espírito livre do fim dos anos 60, início dos anos 70.”

Para a campanha, a GANT escolheu trabalhar com a compositora e cantora Kilo Kish, que representa o ethos da marca “never stop learning” enquanto desafia o conformismo. “ Eu vejo Kilo Kish como um projeto em que trabalho e que adoro explorar. A nossa geração é menos austera, exploramos onde queremos ir e como queremos ir. Não tens de saber exatamente o que estás a fazer. É divertido apenas ir e divertir-me” diz Kilo Kish.