Com peças inovadoras e sofisticadas para pessoas que procuram diminuir o impacto ambiental através das suas escolhas de moda consciente, a marca made in Brasil lança a sua nova coleção GAIA, criada para celebrar mais de 20 anos da cultura de sustentabilidade da OSKLEN.

Guiada pelo conceito ASAP – As Sustainable As Possible, As Soon As Possible na produção de todos os seus produtos, a marca transmite a urgência da adoção de hábitos e práticas voltadas para o desenvolvimento humano sustentável, mediante a utilização de materiais com impacto positivo no ambiente.

Assim, nesta coleção todas as peças feitas com e-fabrics, tecidos produzidos com materiais e processos sustentáveis, como PET reciclado, cânhamo e seda orgânica, lona eco, algodão reciclado e tricot handmade que, para além de serem resistentes e duradouros, têm um processo de produção que promove a economia circular e a limpeza do planeta e ainda reduzem as emissões de CO2 e consumos de água e energia face aos processos convencionais.

Pioneira na moda sustentável desde 1998, a marca compromete-se com o consumo consciente e a integridade socioambiental, incorporando o estilo e design a produtos éticos que inspirem cada vez mais pessoas a adotarem um estilo de vida mais equilibrado.

Inspiradas nas cores da floresta amazónica com um verde floresta, o pleno tom terra, o preto e os ousados jambo e jabuticaba , GAIA apresenta peças versáteis como t-shirts, macacos, vestidos, blusas, casacos, calças, sweats e bolsas em pele de pirarurcu.

Toda a coleção assenta nos pilares de consciência ambiental com que a marca se identifica e cada peça tem uma componente sustentável que é reconhecida com uma das três bandeiras desenvolvidas pela marca – Regenerate Life, Redesign Waste, Respect our people.

A primeira bandeira assenta sobre a recuperação e preservação da biodiversidade para manter a floresta viva e diminuir o impacto do aquecimento global.

Redesign Waste é a bandeira que marca os artigos que promovem o reaproveitamento de resíduos, que atribuem um novo significado ao que é considerado lixo e que incentivam a economia circular, utilizando maioritariamente matérias primas recicladas.

E por último, num contexto de valorização dos saberes, tradições, património sociocultural e igualdade de género, surge a bandeira Respect Our People com produtos que envolvem trabalhos manuais, artesanais e criativos.

A identificação das bandeiras em cada peça permite ao consumidor perceber de que forma as suas escolhas impactam o mundo que o rodeia.

Produzida para honrar e celebrar a natureza, a coleção GAIA encontra-se disponível na loja física Osklen na Marina de Cascais e na loja on-line da Embau para ajudar a alcançar o equilíbrio entre ações e impactos.