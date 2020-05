Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet regressam à sua atividade no próximo dia 1 de junho. Os centros retomam a atividade com o mote “O seu bem-estar é o nosso compromisso”, colocando em prática medidas extraordinárias focadas em assegurar, aos seus visitantes, uma boa experiência com todas as condições de bem-estar e segurança.

Para a reabertura, a direção dos centros delineou um plano cuidado, de acordo com as diretrizes da DGS e restantes autoridades competentes para o efeito, que garantisse o cumprimento de todas as regras de higienização, assegurando a livre circulação e mobilidade entre espaços, e tendo como foco o bem-estar de todos os seus colaboradores e convidados.

Numa primeira fase, os centros reabrem ao público com um horário reduzido, das 11h00 às 19h00, pensado para facilitar a readaptação dos colaboradores à rotina laboral e, ao mesmo tempo, disponibilizar um período de funcionamento que responda às necessidades dos seus visitantes.

O Freeport e Vila do Conde Porto Fashion Outlet abrem portas com perto de 100% dos espaços de lojas e restaurantes abertos. Os espaços comuns e de circulação, bem como as áreas de lazer, mantêm-se com acesso livre, à excepção do espaço infantil e algumas áreas de lazer.

Plano de medidas extraordinárias adotadas nos centros

Distanciamento social

Uso obrigatório de máscara e/ou viseira pelos convidados.

Respeito da distância mínima de 2 metros.

Permanência de um máximo de 5 pessoas por cada 100 metros quadrados.

Acesso aos Centros

À entrada dos Centros, irão existir equipas que irão fazer o controle do número do total de pessoas permitidas no Centro ao mesmo tempo. Nos parques de estacionamento será recomendado a distância mínima de 1 carro, entre carros.

Na listagem de serviços na área Welcome, os convidados irão ter disponíveis:

Cartão Presente; Tap Miles&Go; Crianças Seguras; Carrinho de Passeio; Cadeira de Rodas; Carregador Portátil; Chaves higiénicas; Bengaleiro. Para todos estes produtos/serviços será criado um selo “Safe&Clean”, uma Certificação de Higienizarão que permite a segurança redobrada dos seus convidados.

Higiene e segurança

Os centros disponibilizaram formação às suas equipas sobre as medidas de Higiene e Segurança implementadas.

É disponibilizado gel desinfetante, em vários locais do centro ( 38 locais sem contar com os que serão disponibilizados pelas lojas), promovendo a sua utilização.

Nas instalações sanitárias, existe a adaptações de uso (sistemas de push & pull) em zonas comuns e foram colocados dispositivos para abertura de portas com os pés.

Foi instalado um sistema de contagem de pessoas nas instalações masculinas e femininas - este sistema está associado a 2 monitores distintos, que informam o convidado sobre a possibilidade de acesso ao espaço do WC, tendo informação visual (verde e vermelho), indicando a possibilidade de entrada. Ao mesmo tempo, este sistema indica quando estiverem a ser realizadas as ações de limpeza/higienização.

Os monitores estão instalados nos corredores de acesso ao WC´s, de forma desencontrada, promovendo a organização de filas de espera em pontos com melhores condições para tal, evitando tráfego nas zonas de circulação.

Os WC´s de deficientes e fraldário, têm um sistema tipo semáforo que indica se o espaço se encontra, ou não, ocupado.

