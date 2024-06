Carolina Câncio, 26 anos

créditos: Ana Oliveira

Lantejoulas, franjas e tachas marcam o look de Carolina Câncio que decidiu “vir com tudo” ao segundo dia do Rock in Rio Lisboa. “Tenho estas calças há muito tempo e nunca usei então achei que era uma boa opção”, diz sobre esta peça que conjugou com uma t-shirt branca e uns all star pretos de plataforma. Quando questionada sobre o artista que veio ver hoje ao Parque Tejo, a festivaleira de 26 anos tem a resposta na ponta da língua: “Ed Sheeran, sem dúvida nenhuma.”

Ricardo Xavier, 38 anos

créditos: Ana Oliveira

Quando questionado sobre a forma como criou seu look Ricardo Xavier não podia ser mais sincero e direto: a sua grande inspiração foram as “trends da internet, ver o que estava in e juntar umas peças.” Apesar de o resultado final ser composto por peças básicas – uma t-shirt caveada preta, uns jeans rasgados e colete de ganga - os acessórios fizeram toda a diferença. Um lenço estampado na cabeça, óculos de sol com lentes espelhadas coloridas, uma corrente em pérolas e vários colares foram a aposta do jovem.

Paula Fernandes, 29 anos

créditos: Ana Oliveira

“Não tenho nenhuma inspiração. Fui ver os looks dos outros anos e foi mais ou menos montado à última da hora”, começa por explicar Paula Fernandes sobre o seu outfit. Para o segundo dia de festival, a jovem decidiu juntar um top crop dourado de lantejoulas com uns biker shorts em preto. O blusão de cabedal amarrado à cintura e as combat boots de atacadores com tachas deram um toque rocker ao seu look.

Catia Azenha, 31 anos

créditos: Ana Oliveira

Para se deslocar até ao Parque Tejo, Cátia Azenha decidiu apostar num look diferente do dia a dia onde tentou privilegiar conforto e descontração, mas sem descurar a parte de moda. Assim conjugou uma camisa branca de manga comprida com nó na cintura, com umas calças de lantejoulas em tons claros que conjugou com uns ténis brancos e um blusão de ganga. “Sou fã de brilhos”, diz a festivaleira que estava desejosa de ver Ed Sheeran no Palco Mundo.

Pedro Serrano, 22 anos

créditos: Ana Oliveira

Apesar de não perceber muito de moda, o look de Pedro Serrano destacou-se no meio da multidão pela sua palete de cores terrosas e estampado étnico. “Gosto de me vestir à árvore: normalmente são calças castanhas e uma copa verde” diz o festivaleiro, entre risos, demonstrando o seu sentido de humor. Para o jovem o conforto é essencial tanto no dia a dia como em época de festivais explicando que “acho giro apostar em alguns acessórios.”

Joana Torres, 33 anos

créditos: Ana Oliveira

Apesar de não se enquadrar num estilo em específico, que consoante o mood do dia pode variar entre o clássico, urbano e sexy, Joana Torres escolheu um outfit boho e romântico a pensar na cabeça de cartaz do segundo dia do Rock in Rio. “Hoje o concerto é um bocadinho mais para o romântico com o Ed Sheeran, por isso é nesse sentido”, diz. Para esta ocasião apostou num vestido branco com decote cruzado e folhos que sobressaiu com um cinto castanho de estilo boémio vintage e umas combat boots de cano alto com atacadores.

Teresa Monsanto, 34 anos, e Beatriz Durão, 24 anos

créditos: Ana Oliveira

As duas amigas apostaram num look desportivo para virem ver dois dos seus artistas preferidos: João Blümel no Super Bock Digital Stage e Ed Sheeran no Palco Mundo. “Para festivais gosto de vir o mais confortável possível, mas não queria vir feia”, diz Teresa Monsanto, entre risos, sobre o seu look composto por um top de alças estampado que conjugou com umas calças no mesmo tom. Já Beatriz manteve-se fiel ao seu estilo e apostou num crop top cinzento e bermudas largas pretas onde o hairstyle – duas tranças – deram um toque divertido ao look.

Ana Carvalho, 21 anos

créditos: Ana Oliveira

Criar um look que lhe permitisse estar “simples, mas arranjada” foi o objetivo de Ana Carvalho para a 10ª edição do Rock in Rio Lisboa. Um vestido de malha beige com brilhantes foi a sua grande aposta para combater o calor que se fez sentir durante o dia no Parque Tejo e que conjugou com duas peças tendência: a icónica mala baguette da Fendi e umas botas de estilo cowboy pretas. “O brilho é o que dá o toque mais importante”, conclui sobre o look que também contou com acessórios dourados.

Keanu Cardoso, 24 anos

créditos: Ana Oliveira

“Como esta é a primeira vez que venho ao Rock in Rio quis tentar um estilo mais arrojado e para o lado do rock”, começa por explicar Keanu Cardoso sobre o seu outfit preto total. Um biker de cabedal, uma camisola ao estilo basebol, umas calças cargo e uns ténis foram as suas escolhas para fugir um pouco daquilo que costuma vestir no dia a dia. Os grillz prateados – uma espécie de joias para os dentes - conferiram uma maior ousadia à indumentária do jovem de 24 anos.

Lola, 48 anos, e Maria, 46 anos

créditos: Ana Oliveira

O estilo cowboy foi a grande aposta de Lola e Maria ao criarem o seu look para o Rock in Rio Lisboa. As amigas de infância, que vieram de Cádis e Sevilha de propósito para ver Iñigo Quintero e Ed Sheeran, partilharam as suas inspirações. “Adoro os festivais. Inspirei-me na cor, na luz de Portugal, na festa, na diversão e na música”, diz Lola que apostou num crop top de camurça castanho e numa saia midi com franjas em cru. Já Maria escolheu um top em crochet colorido de franjas com uns calções de ganga. “Foi totalmente improvisado e ela emprestou-me várias coisas”, conta.